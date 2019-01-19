Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп – после матча с «Кристал Пэлас»: «Мы сделали то, что должны были сделать»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:3).

    «Это огромное облегчение. Мы знали, что игра должна быть сложной по разным причинам. «Кристал Пэлас» традиционно хорошо играет против «Ливерпуля», и если учесть физические данные игроков, то первый тайм должен был пройти так, как он прошел.

    Они очень хорошо действуют в контратаках и на стандартах. Заха – игрок мирового уровня, он выходит один на один, и мы уступаем в счете. Мы должны были сохранять позитивный настрой. Один мяч – это не огромная разница, нам нужно было победить во втором тайме, и мы сделали то, что должны были сделать», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу.
    • В концовке встречи при счете 3:2 «Ливерпуль» остался вдесятером.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2019 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11