Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:3).

«Это огромное облегчение. Мы знали, что игра должна быть сложной по разным причинам. «Кристал Пэлас» традиционно хорошо играет против «Ливерпуля», и если учесть физические данные игроков, то первый тайм должен был пройти так, как он прошел.

Они очень хорошо действуют в контратаках и на стандартах. Заха – игрок мирового уровня, он выходит один на один, и мы уступаем в счете. Мы должны были сохранять позитивный настрой. Один мяч – это не огромная разница, нам нужно было победить во втором тайме, и мы сделали то, что должны были сделать», – сказал Клопп.