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    «Барселона» намерена купить Эриксена, если «Ливерпуль» не отпустит Коутиньо

    «Барселона» нашла резервный вариант усиления своего состава на случай, если английский «Ливерпуль» не позволит состояться трансферу в Каталонию Филиппе Коутиньо. Так, сине-гранатовые намерены сделать предложение лондонскому «Тоттенхэму» по хавбеку Кристиану Эриксену.

    Цена датчанина на рынке составляет 40 миллионов евро, однако наверняка «шпоры» запросят за полузащитника больше.

    В минувшем сезоне АПЛ Эриксен пропустил всего два матча и забил восемь голов и сделал 13 голевых пасов.

    Источник: Independent.co.uk

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    11.08.2017 15:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 11 августа 2017, 17:30

      А сразу Эриксона не судьба ?!! Он же на голову выше

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 августа 2017, 17:16

      Был бы рад видеть главную звезду сборной в Барсе. Идеален по стилю.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 августа 2017, 16:08

      Леви еврей, он его дешевле 150 не отпустит,)))

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 августа 2017, 15:27

      Лучше вообще никого не покупайте, а тихонько присмотритесь к кому - нибудь и потом покупайте. Сейчас вся европа знает что у вас куча бабла, все будут просить втридорого!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > DeStar 11 августа 2017, 23:13

      да не знаю кто может реально заменить неймара, разве что Асенсио! ))

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