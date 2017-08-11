«Барселона» намерена купить Эриксена, если «Ливерпуль» не отпустит Коутиньо

А сразу Эриксона не судьба ?!! Он же на голову выше
«Барселона» нашла резервный вариант усиления своего состава на случай, если английский «Ливерпуль» не позволит состояться трансферу в Каталонию Филиппе Коутиньо. Так, сине-гранатовые намерены сделать предложение лондонскому «Тоттенхэму» по хавбеку Кристиану Эриксену.
Цена датчанина на рынке составляет 40 миллионов евро, однако наверняка «шпоры» запросят за полузащитника больше.
В минувшем сезоне АПЛ Эриксен пропустил всего два матча и забил восемь голов и сделал 13 голевых пасов.