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«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по Коутиньо

11 августа 2017, 12:21
7

Английский «Ливерпуль» выразил официальную позицию по поводу слухов о возможном уходе из клуба этим летом полузащитника Филиппе Коутиньо, за которым ведет охоту «Барселона». «Красные» уверяют общественность, что бразилец останется игроком клуба.

«Вносим ясность и прекращаем таким образом все возможные спекуляции по поводу трансфера Филиппе Коутиньо. Наша позиция заключается в том, что никакие предложения по этому футболисту рассматриваться не будут. Бразилец не покинет команду этим летом», – гласит релиз.

Ранее «Бомбардир» приводил слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который также опроверг все слухи об уходе Коутиньо.

Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Ливерпуль Коутиньо Филиппе
Комментарии (7)
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Dgad
1502445618
Так что глоры барсы сосните шляпец,) Коутинье не продается,)
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Тим2015
1502445849
Барса сдулась
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hevbn 28
1502447252
Желание "красных" удержать Филиппе вполне понятно, все таки он ключевой игрок команды и если его продать то потребуется время на определенную перестройку команды , только вот интересно ,что по этому поводу думает сам Коутиньо. Клопп конечно хороший мотиватор , но думаю если бразилец захочет уйти его даже Юрген не удержит.P.S. На мой взгляд с футбольной точки зрения Филиппе лучше остаться в Ливерпуле.
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qw3rty33
1502447331
если только сам не уйдет
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TAGANROG 161
1502453906
Вполне реально что 31 августа в последний момент перейдёт.
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serginho8
1502455127
ДАААА Браво Ливерпуль. наконец таки смогли сбрить Барсу! Уверен тут ключевую роль сыграл Клопп!! ПУсть теперь барсуки побудут в шкуре, когда нужно искать замену одному из ключевых игроков!
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Anton-champion
1502467697
Молодцы,Ливерпуль!Так держать!
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