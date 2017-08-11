Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по Коутиньо

    Английский «Ливерпуль» выразил официальную позицию по поводу слухов о возможном уходе из клуба этим летом полузащитника Филиппе Коутиньо, за которым ведет охоту «Барселона». «Красные» уверяют общественность, что бразилец останется игроком клуба.

    «Вносим ясность и прекращаем таким образом все возможные спекуляции по поводу трансфера Филиппе Коутиньо. Наша позиция заключается в том, что никакие предложения по этому футболисту рассматриваться не будут. Бразилец не покинет команду этим летом», – гласит релиз.

    Ранее «Бомбардир» приводил слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который также опроверг все слухи об уходе Коутиньо.

    Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2017 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 11 августа 2017, 19:08

      Молодцы,Ливерпуль!Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 11 августа 2017, 15:38

      ДАААА Браво Ливерпуль. наконец таки смогли сбрить Барсу!
      Уверен тут ключевую роль сыграл Клопп!!
      ПУсть теперь барсуки побудут в шкуре, когда нужно искать замену одному из ключевых игроков!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 11 августа 2017, 15:18

      Вполне реально что 31 августа в последний момент перейдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 11 августа 2017, 13:28

      если только сам не уйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 августа 2017, 13:27

      Желание "красных" удержать Филиппе вполне понятно, все таки он ключевой игрок команды и если его продать то потребуется время на определенную перестройку команды , только вот интересно ,что по этому поводу думает сам Коутиньо. Клопп конечно хороший мотиватор , но думаю если бразилец захочет уйти его даже Юрген не удержит.P.S. На мой взгляд с футбольной точки зрения Филиппе лучше остаться в Ливерпуле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 11 августа 2017, 13:04

      Барса сдулась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 августа 2017, 13:00

      Так что глоры барсы сосните шляпец,) Коутинье не продается,)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11