«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по Коутиньо

Английский «Ливерпуль» выразил официальную позицию по поводу слухов о возможном уходе из клуба этим летом полузащитника Филиппе Коутиньо, за которым ведет охоту «Барселона». «Красные» уверяют общественность, что бразилец останется игроком клуба.

«Вносим ясность и прекращаем таким образом все возможные спекуляции по поводу трансфера Филиппе Коутиньо. Наша позиция заключается в том, что никакие предложения по этому футболисту рассматриваться не будут. Бразилец не покинет команду этим летом», – гласит релиз.

Ранее «Бомбардир» приводил слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который также опроверг все слухи об уходе Коутиньо.

Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае