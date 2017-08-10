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  • Клопп: «Коутиньо не продается. Мы хотим сохранить наших ребят»

Клопп: «Коутиньо не продается. Мы хотим сохранить наших ребят»

10 августа 2017, 13:47
11

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что его клуб не отпустит Филиппе Коутиньо этим летом ни в какой другой клуб, несмотря на серьезную заинтересованность в бразильце со стороны «Барселоны».

«Не существует цены, за которую мы отпустили бы Филиппе, поэтому он не продается. Мы хотим иметь в своем составе сильнейших игроков, поэтому не разбрасываемся футболистами. В то же время нам не повредят и новички.

«Ливерпуль» – это не тот клуб, который должен спокойно расставаться с игроками. Поэтому неважно, сколько там «Барселона» предлагает за Коутиньо», – говорит немец.

«Барселона» готова отдать за бразильца более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Барселона Коутиньо Филиппе Клопп Юрген
Комментарии (11)
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panmon
1502363010
А что, контракт без выпускной стоимости?
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bashnat013
1502369673
Всем привет . Коутиньо до зимы точно не уйдёт
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Schicko
1502371919
Какой же Клопп все-таки классный!)))
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allkeeper
1502371919
Это сегодня. а завтра хренакс - и ушёл, как уже было с Оуэном, Алонсо, Мейрелешем и Суаресом
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КАРАТ
1502374840
Не продается за сто, только за 150....
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Chizhova
1502375042
Слава Богу или Клоппу!!
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Interneradzuri
1502377667
Пусть остается
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JellyBean
1502379225
Клоп красавец! Юрген, мы с тобой! You'll Never Walk Alone!
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