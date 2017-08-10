Клопп: «Коутиньо не продается. Мы хотим сохранить наших ребят»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что его клуб не отпустит Филиппе Коутиньо этим летом ни в какой другой клуб, несмотря на серьезную заинтересованность в бразильце со стороны «Барселоны».

«Не существует цены, за которую мы отпустили бы Филиппе, поэтому он не продается. Мы хотим иметь в своем составе сильнейших игроков, поэтому не разбрасываемся футболистами. В то же время нам не повредят и новички.

«Ливерпуль» – это не тот клуб, который должен спокойно расставаться с игроками. Поэтому неважно, сколько там «Барселона» предлагает за Коутиньо», – говорит немец.

«Барселона» готова отдать за бразильца более 100 миллионов фунтов стерлингов.