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    Клопп: «Коутиньо не продается. Мы хотим сохранить наших ребят»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что его клуб не отпустит Филиппе Коутиньо этим летом ни в какой другой клуб, несмотря на серьезную заинтересованность в бразильце со стороны «Барселоны».

    «Не существует цены, за которую мы отпустили бы Филиппе, поэтому он не продается. Мы хотим иметь в своем составе сильнейших игроков, поэтому не разбрасываемся футболистами. В то же время нам не повредят и новички.

    «Ливерпуль» – это не тот клуб, который должен спокойно расставаться с игроками. Поэтому неважно, сколько там «Барселона» предлагает за Коутиньо», – говорит немец.

    «Барселона» готова отдать за бразильца более 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Skysports

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    10.08.2017 13:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 10 августа 2017, 18:33

      Клоп красавец! Юрген, мы с тобой!
      You'll Never Walk Alone!

      1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 10 августа 2017, 18:07

      Пусть остается

      0
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 10 августа 2017, 17:24

      Слава Богу или Клоппу!!

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 10 августа 2017, 17:20

      Не продается за сто, только за 150....

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko 10 августа 2017, 16:31

      Какой же Клопп все-таки классный!)))

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 10 августа 2017, 16:31

      Это сегодня. а завтра хренакс - и ушёл, как уже было с Оуэном, Алонсо, Мейрелешем и Суаресом

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 10 августа 2017, 15:54

      Всем привет . Коутиньо до зимы точно не уйдёт

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 10 августа 2017, 14:03

      А что, контракт без выпускной стоимости?

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > panmon 10 августа 2017, 14:29

      Да, у него в контракте нет суммы отступных, тем более сам Филипе сказал Клоппу что остается в команде, а значит он не горит желанием переходить в Барселону любыми способами, как недавно от них свалил Неймар.)

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Dgad 10 августа 2017, 14:31

      Я везде пишу что Коутинье не стоит переходить в Барсу, потому что он еще себя в Англии не реализовал, да и на место Неймара он не подходит. И это столько минусов набрало что ай яй. Поймите фаны барсы, что не все за бабки можно купить, и уважайте чужое мнение.

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > Dgad 10 августа 2017, 14:37

      Все правильно сказал,только одно но,они его хотят купить не на место Неймара,а на место Иньесты!!

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