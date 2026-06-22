ЧМ-2026. Гол и ассист Салаха принесли Египту волевую победу над Новой Зеландией (3:1)

Египет обыграл Новую Зеландию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Хоссама Хассана.
Нападающий Мохамед Салах забил гол и сделал результативную передачу.
Египтяне набрали четыре очка и возглавляют группу G. Новозеландцы с одним очком занимают последнее место.
Чемпионат мира. Группа G. 2 тур
Новая Зеландия - Египет - 1:3 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Сурман, 15; 1:1 - М. Зико, 58; 1:2 - М. Салах, 67; 1:3 - Трезеге, 82.
Источник: «Бомбардир»