Хамский поступок Мбаппе в матче с Испанией

Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции, получил желтую карточку в полуфинале чемпионата мира 2026 года за грубый фол на вратаре сборной Испании.

Предупреждение форварду вынесли на 86-й минуте матча, который завершился победой испанцев со счетом 2:0. Мбаппе подбежал к Унаи Симону, не спешившему забирать мяч в руки. Как только вратарь взял мяч, француз ударил его ногой в голень и толкнул руками, после чего Симон упал на газон.

Главный арбитр встречи Иван Бартон показал Мбаппе желтую карточку.

Испания вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

Франция сыграет в матче за третье место.

Мбаппе выигрывал с командой ЧМ в 2018 году.

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