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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Новая Зеландия - Египет
Новая Зеландия - Египет: обзор матча 22 июня 2026
Новая Зеландия
22.06.2026, понедельник, 04:00
Чемпионат мира, группа G, 2 тур
1 : 3
Завершен
Египет
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Новая Зеландия - Египет
Завершен
90'
Замена
Мохамед Абдельмонем
️️️️➡️️
Хоссам Абдельмагид
90'
+7'
89'
Травма
Хоссам Абдельмагид
85'
Замена
Зизо
️️️️➡️️
Эмам Ашур
85'
Замена
Хоссам Абдельмагид
️️️️➡️️
Мохамед Салах
Замена
Тайлер Биндон
️️️️➡️️
Тим Пэйн
85'
Замена
Фрэнсис де Врис
️️️️➡️️
Элайджа Джаст
85'
76'
Замена
Трезеге
️️️️➡️️
Омар Мармуш
76'
Замена
Хамза Абделькарим
️️️️➡️️
Мостафа Зико
Замена
Джесси Рэндалл
️️️️➡️️
Либерато Кэкачей
76'
Замена
Райан Томас
️️️️➡️️
Сарпит Сингх
76'
Замена
Бен Олд
️️️️➡️️
Каллум Маккоуэтт
66'
45'
+4'
41'
Замена
Рами Рабия
️️️️➡️️
Хамди Фатхи
40'
Травма
Хамди Фатхи
Желтая карточка
Каллум Маккоуэтт
(фол)
34'
Желтая карточка
Сарпит Сингх
(фол)
20'
17'
Желтая карточка
Моханад Лашин
(фол)
Показать весь матч
Live: Новая Зеландия - Египет
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:3.
101'
2-й тайм окончен. Счет 1:3.
90+10'
Майкл Боксолл отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
90+9'
Замена у команды Egypt. Хоссам Абдельмагид ушел, Mohamed Abdelmonem вышел.
90+8'
Тайлер Биндон (New Zealand) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Mostafa Shobeir (Egypt). Пас отдал Марко Стаменич.
90+8'
Момент не реализован! Марко Стаменич (New Zealand).
90+8'
Момент не реализован! Марко Стаменич (New Zealand).
90+4'
Пауза в матче. Травму получил Хоссам Абдельмагид (Egypt).
90+4'
Удар заблокирован. Бил Майкл Боксолл (New Zealand). Ассистент - Райан Томас.
90+3'
Рами Рабия отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
90+3'
Зизо (Egypt) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand).
90+2'
Правила нарушил Тайлер Биндон (New Zealand).
91+1'
Сколько минут добавил судья? 7.
88'
Mohanad Lasheen отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
85'
Замена у команды New Zealand. Элайджа Джаст ушел, Фрэнсис де Врис вышел.
85'
Замена у команды New Zealand. Тим Пэйн ушел, Тайлер Биндон вышел.
85'
Замена у команды Egypt. Мохамед Салах ушел, Хоссам Абдельмагид вышел.
85'
Замена у команды Egypt. Эмам Ашур ушел, Зизо вышел.
84'
Правила нарушил Хамза Абделькарим (Egypt).
84'
Майкл Боксолл (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Гол! 1:3! Забил Трезеге (Egypt). Ассистент - Мохамед Салах (с углового).
81'
Джо Белл отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
81'
Удар заблокирован. Бил Мохамед Салах (Egypt). Ассистент - Эмам Ашур.
80'
Ахмед Фатух (Egypt) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand).
79'
Яссер Ибрахим (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил Крис Вуд (New Zealand).
79'
Правила нарушил Трезеге (Egypt).
79'
Райан Томас (New Zealand) заработал штрафной в атаке.
78'
Правила нарушил Эмам Ашур (Egypt).
78'
Бен Олд (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Замена у команды Egypt. Мостафа Зико ушел, Хамза Абделькарим вышел.
76'
Замена у команды Egypt. Омар Мармуш ушел, Трезеге вышел.
76'
Замена у команды New Zealand. Сарпит Сингх ушел, Райан Томас вышел.
76'
Замена у команды New Zealand. Либерато Кэкачей ушел, Джесси Рэндалл вышел.
67'
Гол! 1:2! Забил Мохамед Салах (Egypt). Ассистент - Мостафа Зико.
66'
Замена у команды New Zealand. Каллум Маккоуэтт ушел, Бен Олд вышел.
65'
Удар заблокирован. Бил Марко Стаменич (New Zealand). Ассистент - Джо Белл.
62'
Правила нарушил Рами Рабия (Egypt).
61'
Эмам Ашур (Egypt) заработал штрафной на правом фланге.
61'
Правила нарушил Либерато Кэкачей (New Zealand).
58'
Гол! 1:1! Забил Мостафа Зико (Egypt). Ассистент - Мохамед Хани (длинная передача).
57'
Либерато Кэкачей отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
55'
Момент не реализован! Эмам Ашур (Egypt).
55'
Удар заблокирован. Бил Мостафа Зико (Egypt). Длинный пас делал Ахмед Фатух.
53'
Mostafa Shobeir (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Каллум Маккоуэтт (New Zealand) пробил головой по воротам. Сейв сделал Mostafa Shobeir (Egypt). Пас отдал Марко Стаменич.
50'
Удар заблокирован. Бил Омар Мармуш (Egypt). Ассистент - Мохамед Салах.
50'
Момент не реализован! Эмам Ашур (Egypt). Пас отдал Marwan Attia.
49'
Удар заблокирован. Бил Мостафа Зико (Egypt). Ассистент - Мохамед Салах.
47'
Момент не реализован! Омар Мармуш (Egypt). Пас отдал Mohamed Salah.
47'
Омар Мармуш (Egypt) заработал штрафной в атаке.
46'
Мохамед Салах (Egypt) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand). Длинный пас делал Мохамед Хани.
45'
2-й тайм стартовал.
50'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
47'
Сколько минут добавил судья? 4.
45+1'
Момент не реализован! Эмам Ашур (Egypt). Длинный пас отдал Мостафа Зико.
44'
Омар Мармуш (Egypt) заработал штрафной на левом фланге.
43'
Ахмед Фатух (Egypt) заработал штрафной на левом фланге.
43'
Правила нарушил Тим Пэйн (New Zealand).
41'
Замена у команды Egypt. Hamdi Fathy ушел, Рами Рабия вышел.
40'
Пауза в матче. Травму получил Hamdi Fathy (Egypt).
38'
Крис Вуд (New Zealand) в офсайде.
35'
Момент не реализован! Мохамед Салах (Egypt). Пас отдал Omar Marmoush From A Free Kick.
34'
Каллум Маккоуэтт (New Zealand) получил желтую карточку за фол.
34'
Эмам Ашур (Egypt) заработал штрафной в атаке.
34'
Правила нарушил Каллум Маккоуэтт (New Zealand).
30'
Правила нарушил Майкл Боксолл (New Zealand).
30'
Мохамед Салах (Egypt) заработал штрафной в атаке.
27'
Момент не реализован! Крис Вуд (New Zealand). Длинный пас отдал Либерато Кэкачей.
27'
Омар Мармуш (Egypt) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand). Пас отдал Эмам Ашур.
26'
Удар заблокирован. Бил Джо Белл (New Zealand). Ассистент - Крис Вуд.
21'
Момент не реализован! Мостафа Зико (Egypt). Навешивал Marwan Attia с углового.
20'
Марко Стаменич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
20'
Удар заблокирован. Бил Мохамед Хани (Egypt). Ассистент - Мохамед Салах.
20'
Сарпит Сингх (New Zealand) получил желтую карточку за фол.
20'
Правила нарушил Сарпит Сингх (New Zealand).
20'
Мостафа Зико (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Каллум Маккоуэтт (New Zealand) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Mostafa Shobeir (Egypt).
19'
Удар заблокирован. Бил Элайджа Джаст (New Zealand).
17'
Mohanad Lasheen (Egypt) получил желтую карточку за фол.
17'
Правила нарушил Mohanad Lasheen (Egypt).
17'
Сарпит Сингх (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Гол! 1:0! Забил Финн Сурман (New Zealand). Ассистент - Тим Пэйн (с углового).
14'
Mostafa Shobeir отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
14'
Элайджа Джаст (New Zealand) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Mostafa Shobeir (Egypt). Пас отдал Марко Стаменич.
14'
Правила нарушил Мостафа Зико (Egypt).
14'
Либерато Кэкачей (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Элайджа Джаст (New Zealand) сыграл рукой.
8'
Пауза окончена. Матч продолжается.
8'
Пауза в матче. Проблемы у команды New Zealand.
7'
Момент не реализован! Сарпит Сингх (New Zealand). Пас отдал Либерато Кэкачей.
6'
Удар заблокирован. Бил Мохамед Салах (Egypt). Ассистент - Mohanad Lasheen.
3'
Эмам Ашур (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Джо Белл (New Zealand).
2'
Правила нарушил Финн Сурман (New Zealand).
2'
Омар Мармуш (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
16
Финн Сурман
ЦЗ
5
Майкл Боксолл
ЦЗ
2
Тим Пэйн
ПЗ
6
Джо Белл
ОП
8
Марко Стаменич
ЦП
10
Сарпит Сингх
ЦП
20
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
11
Элайджа Джаст
ПВ
9
Крис Вуд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Египет
23
Уфа Шобейр
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
11
Мостафа Зико
ЛВ
10
Мохамед Салах
(К)
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Новая Зеландия
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
4
Тайлер Биндон
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
23
Райан Томас
ЦП
25
Лахлан Бейлис
АП
19
Бен Олд
ЛВ
7
Логан Роджерсон
ПВ
21
Джесси Рэндалл
ЛФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Египет
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
5
Рами Рабия
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
25
Зизо
ПВ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Крокомб
13
Кэкачей
16
Сурман
5
Боксолл
2
Пэйн
6
Белл
8
Стаменич
10
Сингх
20
Маккоуэтт
11
Джаст
9
Вуд
3-2-2-2-1
23
Шобейр
3
Хани
2
Ибрахим
13
Фатух
14
Фатхи
19
Атея
8
Ашур
17
Лашин
10
Салах
11
Зико
22
Мармуш
2
Пэйн
4
Биндон
4
Биндон
2
Пэйн
11
Джаст
3
де Врис
3
де Врис
11
Джаст
10
Сингх
23
Томас
23
Томас
10
Сингх
20
Маккоуэтт
19
Олд
19
Олд
20
Маккоуэтт
13
Кэкачей
21
Рэндалл
21
Рэндалл
13
Кэкачей
14
Фатхи
5
Рабия
5
Рабия
14
Фатхи
10
Салах
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
10
Салах
Абдельмагид
6
Абдельмонем
6
Абдельмонем
Абдельмагид
22
Мармуш
7
Трезеге
7
Трезеге
22
Мармуш
8
Ашур
25
Зизо
25
Зизо
8
Ашур
11
Зико
9
Абделькарим
9
Абделькарим
11
Зико
Остались в запасе
Новая Зеландия
Египет
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
26
Томми Смит
ЦЗ
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
7
Логан Роджерсон
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
26
Томми Смит
ЦЗ
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
7
Логан Роджерсон
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Остались в запасе
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Новая Зеландия - Египет
2
1
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
8
Офсайды
3
0
Количество передач
421
526
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.87
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
БиСи Плэйс
Посещаемость:
52497
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Чемпионат мира, 1 тур
Бельгия
1 : 1
15.06.2026
Египет
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