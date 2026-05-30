  • Мостовой отреагировал на поражение сборной России от Египта

Мостовой отреагировал на поражение сборной России от Египта

Вчера, 15:57
3

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о поражении в товарищеском матче от Египта.

«С одной стороны, хорошо, что матч прошeл на выезде, так как многие ребята не играли в гостях за сборную. Многого не ожидал от игры команды, которая готовится к чемпионату мира. Игроки боятся получить травму перед началом турнира.

У нас были проблемки, потому что мы столкнулись с командой чуть посильнее. Проблемы от уровня мастерства. Одно дело крутиться в своeм «огороде», что мы сейчас делаем, а чтобы стать сильнее, нужно играть с сильными. Вот мы и проигрываем или играем вничью.

Критиковать сборную не за что. Когда будут отборочные игры с сильными соперниками, можно будет делать выводы. К ребятам нет вопросов. Они выходят и играют», – сказал Мостовой.

  • Россия проиграла Египту со счетом 0:1. Встреча проходила в Каире.
  • Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.
  • Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и сыграет на ЧМ-2026.

Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Египет Мостовой Александр
sochi-2013
1780147620
Кукушка хвалит Петуха?
