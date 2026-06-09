Стал известен стартовый состав России на товарищеский матч с Тринидад и Тобаго. Игра состоится 9 июня, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Основной состав: Митрюшкин, Бевеев, Сильянов, Морозов, Вахания, Батраков, Обляков (к), Кривцов., Миранчук Ал., Сергеев, Садулаев.

Запасные: Адамов, Максименко, Данилов, Мелeхин, Ибрагимов, Кисляк, Петров, Миранчук Ан., Круговой, Баринов, Мелкадзе.

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