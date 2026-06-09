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  • Стали известны стартовые составы на матч Россия – Тринидад и Тобаго: 9 июня 2026

Стали известны стартовые составы на матч Россия – Тринидад и Тобаго: 9 июня 2026

Сегодня, 18:31
2

Стал известен стартовый состав России на товарищеский матч с Тринидад и Тобаго. Игра состоится 9 июня, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Основной состав: Митрюшкин, Бевеев, Сильянов, Морозов, Вахания, Батраков, Обляков (к), Кривцов., Миранчук Ал., Сергеев, Садулаев.

Запасные: Адамов, Максименко, Данилов, Мелeхин, Ибрагимов, Кисляк, Петров, Миранчук Ан., Круговой, Баринов, Мелкадзе.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Тринидад и Тобаго Россия
Комментарии (2)
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Император 1
1781020370
Почему не дадут шанс Адамову, всяких дырок распиаренных ставят, нормального вратаря— нет. Против Митрюшкина ничего не имею, но хочется, чтобы Адамов сыграл. Бевеев и Вахания в сборной просто ужасны, Обляков тоже, да и Батраков не блещет. Сергеев, судя по матчу с Египтом, в игру вообще не вписывается. Миранчук, а смысл, старый уже (с учётом отстранения), да и за какие заслуги. В общем ужасный состав, надеюсь, победим.
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