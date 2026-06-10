Капитан Тринидада и Тобаго оценил уровень сборной России: «Много игроков, чтобы сделать что-то великое»

Полузащитник сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад оценил уровень России после товарищеского матча.

– С какой сборной вы можете сравнить сборную России?

– Перед приездом в Россию мы играли с Южной Кореей. Очевидно, что эта команда находится наверху, среди лучших команд мира. Она числится как 36‑я команда в мире не просто так, это действительно топовая команда. Думаю, они очень хороши. Сложно сравнивать сборные, потому что у всех разные качества, но считаю, что у России очень хорошая команда.

– Если бы Россия играла на чемпионате мира, какой бы был результат?

– Думаю, они бы далеко прошли на чемпионате мира. Футбол непредсказуем и определить сложно, но я считаю, что у сборной России достаточно много квалифицированных игроков, чтобы сделать что‑то великое.