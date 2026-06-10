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Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России

10 июня, 10:49

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов оценил летние матчи команды.

Это произошло после товарищеского матча России с Тринидадом и Тобаго.

«Считаю, что нужно похвалить сборную за победы над Тринидадом и Тобаго и Буркина-Фасо (3:0). Мне кажется, очень важно, что российские футболисты порадовали болельщиков в Калининграде и Волгограде. И, на мой взгляд, Валерий Карпин после тяжелейшего сезона хорошо мотивировал игроков на прошедшие встречи.

А за поражение от Египта (0:1), по моему мнению, критиковать национальную команду не нужно, потому что в целом игра была равной, просто соперник реализовал свой момент – такое иногда случается, ничего страшного», – сказал Колыванов.

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Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Волгарь Тринидад и Тобаго Россия Колыванов Игорь Карпин Валерий
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