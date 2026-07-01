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Кокорин высказался об игре сборной России

1 июля, 15:27

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин оценил игру национальной команды в последних матчах.

«Очень мало матчей сборной и РПЛ я посмотрел за последние годы. Только за друзьями наблюдал, когда какие-то большие игры были. Половина моего поколения уже закончила, выросло новое, а я с ними не знаком. Да и футбола в жизни у меня много.

Сборную я смотрел, потому что говорили, что появились новые таланты. Интересно было за ними посмотреть, но они не проявили себя в тех матчах как новые таланты. Может быть, игра была просто не важной. Но мне хочется, чтобы у нас появилось больше молодежи и она бы тащила РПЛ до хорошего высокого уровня», – сказал Кокорин.

  • 35-летний Кокорин ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
  • Он не играл в РПЛ с января 2021 года, когда покинул «Спартак».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Кокорин Александр
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