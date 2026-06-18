Онопко думал, что России дадут wild-card на ЧМ-2026

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко высказался о возвращении национальной команды на международные турниры.

– Вы сказали, что сборная России должна быть готова к возвращению. Верите, что это произойдет в ближайшее время? В других видах спорта нас начинают возвращать.

– Да. Я очень этого жду. Это будет мощный толчок для всей нашей страны, потому что футбол – спорт номер один в мире.

Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Нам же с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. Так и должно быть. Так что надежда есть. Честно говоря, я вообще думал, что нас вернут уже сейчас, на ЧМ-2026.

– Wild-card?

– Что-то такое, да. Как убрали, так и вернут, думал. Такие примеры были в мире – когда Югославию не пустили на Евро-92 в Швеции, приехала Дания.

Но, конечно, я ни одной сборной не желал недопуска, даже ради нашего возвращения. А так, если бы это произошло, мы были бы полностью готовы.

– То есть вы чувствуете приближение нашего возвращения и вообще смену отношения к России?

– Да. Я верю, что в ближайшее время мы сыграем на крупном турнире.

Могу точно сказать, что сейчас в Европе нас очень ждут, хотят видеть. В Испании к нам очень хорошо относятся. Люди всегда подходят ко мне, общаются, вспоминают. Говорим о футболе, о жизни. Многие спрашивают, когда нас уже вернут. Кто-то даже не знает и не понимает, почему мы отстранены.