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Онопко думал, что России дадут wild-card на ЧМ-2026

Вчера, 11:58
7

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко высказался о возвращении национальной команды на международные турниры.

– Вы сказали, что сборная России должна быть готова к возвращению. Верите, что это произойдет в ближайшее время? В других видах спорта нас начинают возвращать.

– Да. Я очень этого жду. Это будет мощный толчок для всей нашей страны, потому что футбол – спорт номер один в мире.

Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Нам же с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. Так и должно быть. Так что надежда есть. Честно говоря, я вообще думал, что нас вернут уже сейчас, на ЧМ-2026.

– Wild-card?

– Что-то такое, да. Как убрали, так и вернут, думал. Такие примеры были в мире – когда Югославию не пустили на Евро-92 в Швеции, приехала Дания.

Но, конечно, я ни одной сборной не желал недопуска, даже ради нашего возвращения. А так, если бы это произошло, мы были бы полностью готовы.

– То есть вы чувствуете приближение нашего возвращения и вообще смену отношения к России?

– Да. Я верю, что в ближайшее время мы сыграем на крупном турнире.

Могу точно сказать, что сейчас в Европе нас очень ждут, хотят видеть. В Испании к нам очень хорошо относятся. Люди всегда подходят ко мне, общаются, вспоминают. Говорим о футболе, о жизни. Многие спрашивают, когда нас уже вернут. Кто-то даже не знает и не понимает, почему мы отстранены.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024, ЧМ-2026 и два розыгрыша Лиги наций.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Россия Онопко Виктор
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1781774788
Вам недалеким уже давным-давно сказали ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНФЛИКТА и то не факт
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fedorovtopvip
1781774929
Кого интересуют прогноз на ЧМ2026, есть отличный и проверенный сервис. В Яндексе найдёте его по фразе «бронзовый прогноз сервис». МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Работают с 2013 года. Все прогнозы играют до победы!
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Антрацитовый волхв
1781774937
Думаю, что Трамп бы вместо Ирана предпочёл Россию. Если без шуток, то нас не вернут до окончания в-йны, которая закончится через несколько лет. И то не сразу, наверное.
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sochi-2013
1781775734
Помечтай. Выставили себя терпилами, а с ними никто не считается! Нас долбят всей Европой, а мы выражаем озабоченность!!!!!!!!!!
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Чермындыр
1781780258
В какой-то другой реальности они там живут
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rash1959
1781785445
Ну что тебе сказать онопко? Прими лучше таблеточку.
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