Капитан сборной Тринидада и Тобаго: «Я мечтаю перейти в «Спартак»

Полузащитник канадского «Галифакс Уондерерс» и сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад рассказал о желании выступать за «Спартак».

«Конечно, я мечтаю перейти в «Спартак». Было бы идеально сыграть там вместе с Гарсией. Ливай рассказывал хорошие вещи о России. Например, что люди тут отлично к тебе относятся, РПЛ – тяжeлая лига с высоким уровнем игроков.

Знаю, что он выиграл Кубок России. То, что Ливай является топовым игроком в топовом чемпионате, говорит само за себя», – заявил Рамперсад.