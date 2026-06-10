Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Капитан сборной Тринидада и Тобаго: «Я мечтаю перейти в «Спартак»

Капитан сборной Тринидада и Тобаго: «Я мечтаю перейти в «Спартак»

Сегодня, 01:20

Полузащитник канадского «Галифакс Уондерерс» и сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад рассказал о желании выступать за «Спартак».

«Конечно, я мечтаю перейти в «Спартак». Было бы идеально сыграть там вместе с Гарсией. Ливай рассказывал хорошие вещи о России. Например, что люди тут отлично к тебе относятся, РПЛ – тяжeлая лига с высоким уровнем игроков.

Знаю, что он выиграл Кубок России. То, что Ливай является топовым игроком в топовом чемпионате, говорит само за себя», – заявил Рамперсад.

  • 31-летний хавбек никогда не играл в Европе.
  • Его рыночная стоимость – 125 тысяч евро.
  • Рамперсад – капитан сборной Тринидада и Тобаго.
  • Во вторник они крупно проиграли России (0:3) в товарищеском матче в Калининграде.

Еще по теме:
Ташуев предостерег «Спартак» от фатальной ошибки
Барко посоветовали возвращаться в Аргентину: «Зачем ему бороться со «Спартаком» за 3-4 место?» 16
Подсчитано, сколько «Спартак» потратил при Карпине на игроков 5
Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Галифакс Уондерерс Спартак Тринидад и Тобаго Россия Гарсия Ливай Рамперсад Андре
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Победа сборной России, «Локо» продаст игроков на 40-50 миллионов, «Реал» сделал рекордное предложение по трансферу и другие новости
01:52
Капитан сборной Тринидада и Тобаго: «Я мечтаю перейти в «Спартак»
01:20
Ташуев предостерег «Спартак» от фатальной ошибки
00:55
1
«Бенфика» объявила об уходе Моуринью в «Реал» за 15 миллионов
00:39
Глушаков объяснил, зачем сделал пересадку волос
00:30
Пономарев – о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго: «Зачем позориться?»
00:17
1
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
Вчера, 23:33
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
Вчера, 23:20
3
Мостовой ответил, заслуженно ли Месси и Роналду поехали на ЧМ-2026
Вчера, 22:36
3
Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!
Вчера, 21:55
21
Все новости
Все новости
Губерниев прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
00:46
Пономарев – о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго: «Зачем позориться?»
00:17
1
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
Вчера, 23:58
Батраков ответил, где начнет следующий сезон
Вчера, 23:33
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
Вчера, 23:20
3
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
Вчера, 23:01
1
Тренер сборной Тринидада и Тобаго одним словом описал игру с Россией
Вчера, 22:47
1
ВидеоПосле матча сборной России в Калининграде прозвучала песня «Гудбай, Америка»
Вчера, 22:28
3
Стало известно, почему Кисляк пропустил матч с Тринидадом и Тобаго
Вчера, 22:19
Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!
Вчера, 21:55
21
ВидеоОбзор матча Россия – Тринидад и Тобаго: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:55
ВидеоБатраков забил за сборную России в день рождения
Вчера, 21:23
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Тринидад и Тобаго: 9 июня 2026
Вчера, 18:31
3
Сборную России пригласили на матч в Африку
Вчера, 16:58
8
Мбаппе вошел в топ-10 по числу матчей за сборную Франции
Вчера, 14:28
Гасилин ждет полного разгрома Тринидада и Тобаго: «Может, больше 7:0»
Вчера, 13:33
3
Прогноз Губерниева на матч Россия – Тринидад и Тобаго
Вчера, 12:53
Тренер Узбекистана Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов
Вчера, 08:24
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
Вчера, 08:18
Товарищеский матч. Франция победила Северную Ирландию благодаря хет-трику Олисе
Вчера, 00:06
1
Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами
8 июня
5
Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина
8 июня
7
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
8 июня
2
Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго
8 июня
Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча
8 июня
1
Модрич повторил достижение Месси на уровне сборных
8 июня
Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова
8 июня
1
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
8 июня
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 