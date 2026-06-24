Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от бомбардирской гонки чемпионата мира-2026.

«И Мбаппе, и Холанд, и Месси в порядке. Не надо еще забывать, что есть Кейн. Для Холанда все зависит от того, как далеко пройдет Норвегия, хотя команда у них подобралась хорошая. Месси находится в прекрасной форме и играет как 20-летний мальчишка. Аплодисменты ему!

Мбаппе играет в прекрасной команде, и Франция – один из фаворитов этого чемпионата мира, как и последние годы. Поэтому у всех есть шансы стать лучшим бомбардиром, хотя предсказать, кто именно это сделает, очень тяжело сейчас», – сказал Колыванов.