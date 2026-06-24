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  • Инфантино честно ответил, зачем нужны паузы на водопой на ЧМ-2026

Инфантино честно ответил, зачем нужны паузы на водопой на ЧМ-2026

Вчера, 10:31
9

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о паузах на водопой во время чемпионата мира-2026.

«Главная причина – жара, но мы также должны понимать, что в таком соревновании, как чемпионат мира, который длится 39 дней, и команды потенциально могут сыграть восемь матчей за эти 39 дней, возможность отдохнуть крайне важна.

Для нас еще важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. И очень сложно смириться с тем, что тренер может иметь возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы просто потому, что жарче, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у того же тренера такой возможности нет. Мы хотим обеспечить равные условия для всех, и именно поэтому эти перерывы введены в каждом матче.

У ФИФА нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос.

Игроки атакуют и все такое до последних секунд матча. И, возможно, – а может, и нет, – но, возможно, это происходит также благодаря этому небольшому перерыву, который получают игроки и после которого они могут вернуться на поле и показать, на что способны», – сказал Инфантино.

  • ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.

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Источник: сайт ФИФА
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (9)
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рылы
1782286680
ну да, ну да. реклама powerade на каждом квадратном сантиметре стадионов во время водопоев - это чисто случайность. кока-кола и не знала, когда подписывала рекламный контракт!
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TOMSON
1782288575
Я думаю если бы мы услышали честный ответ, на следующий день данный товарищ ушел бы в отставку
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rkrazenko
1782289034
Комментарий скрыт модератором
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Cleaner
1782289617
Слова ИНФАНТИНО и ЧЕСТНО не должны стоять рядом! Что Главный Пиндос прикажет, то Инфантино и озвучит...(((((((((((((((
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Snek
1782292907
"У ФИФА нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно." Так они заблаговременно сказали рекламодателям, что будет пауза на водопой и продали им эти 3 минуты. Ему там чего нормальную речь написать не могут? Отмазка выглядит настолько нелепо, что он сам в ней признается, что п*здабол
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zlobny_zenitos
1782293888
Гонзо...Выдающийся гонзо)))
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Бомбардир ЛФЛ
1782296594
И совершенно случайно так получилось что вы сделали на этом огроооомные рекламные бабки
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Alex Atuan
1782299463
Вот Звиздабол 80 lvl, какая блин жара в +17 или там в +20-23??Сказал бы уж сразу и честно, мы жадные и все дело в бабках!
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