Инфантино честно ответил, зачем нужны паузы на водопой на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о паузах на водопой во время чемпионата мира-2026.

«Главная причина – жара, но мы также должны понимать, что в таком соревновании, как чемпионат мира, который длится 39 дней, и команды потенциально могут сыграть восемь матчей за эти 39 дней, возможность отдохнуть крайне важна.

Для нас еще важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. И очень сложно смириться с тем, что тренер может иметь возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы просто потому, что жарче, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у того же тренера такой возможности нет. Мы хотим обеспечить равные условия для всех, и именно поэтому эти перерывы введены в каждом матче.

У ФИФА нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос.

Игроки атакуют и все такое до последних секунд матча. И, возможно, – а может, и нет, – но, возможно, это происходит также благодаря этому небольшому перерыву, который получают игроки и после которого они могут вернуться на поле и показать, на что способны», – сказал Инфантино.