Инфантино честно ответил, зачем нужны паузы на водопой на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о паузах на водопой во время чемпионата мира-2026.
«Главная причина – жара, но мы также должны понимать, что в таком соревновании, как чемпионат мира, который длится 39 дней, и команды потенциально могут сыграть восемь матчей за эти 39 дней, возможность отдохнуть крайне важна.
Для нас еще важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. И очень сложно смириться с тем, что тренер может иметь возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы просто потому, что жарче, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у того же тренера такой возможности нет. Мы хотим обеспечить равные условия для всех, и именно поэтому эти перерывы введены в каждом матче.
У ФИФА нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос.
Игроки атакуют и все такое до последних секунд матча. И, возможно, – а может, и нет, – но, возможно, это происходит также благодаря этому небольшому перерыву, который получают игроки и после которого они могут вернуться на поле и показать, на что способны», – сказал Инфантино.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.