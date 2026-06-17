Президент ФИФА Инфантино обратился к Месси после его хет-трика на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к Лионелю Месси.

38-летний аргентинец оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Он повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира – 16.

Месси впервые сделал хет-трик на ЧМ.

«Поздравляем чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси с 16-м голом на ЧМ и повторением рекорда Мирослава Клозе по количеству забитых мячей за всю историю турнира!

Этот рекорд свидетельствует о твоем вневременном гении, ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру ⚽❤️», – написал Инфантино в соцсетях.