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  • Российский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал

Российский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал

Сегодня, 19:20
11

Президент ФИФА Джанни Инфантино расписался на флаге России. Это произошло в Ванкувере о время матча ЧМ-2026 между сборными Канады и Катара (6:0).

Расписаться на флаге Инфантино попросил российский болельщик Антон Шаповалов.

«Я из Москвы. «Нулeвка» – это наша компания друзей, небольшой фан-клуб сборной России. С 2014 года вместе путешествуем по всем матчам сборной. Вчера были на игре Канада – Катар. Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли сфоткаться – он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались», – рассказал Шаповалов.

  • ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Россия отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Россия Инфантино Джанни
Комментарии (11)
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Император Бомжей
1781886194
Еще бы эта мразота не расписалась!
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momwig_
1781886236
Ну, пора расследовать уже. И сажать, если докажут, он - не первый.
Ответить
Semenycch
1781886348
Расстрелять за отсутствие политкорректности!
Ответить
рылы
1781886822
вспомнился ролик из кремля, где инфантино навесил - а путин головой отбил. гы-гы! если что - это не выдумка, а на самом деле было)
Ответить
...уефан
1781886837
...так, это ж Онопко!...
Ответить
swot1205
1781889378
хоть кто-то на западе имеет яйца!!!!
Ответить
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