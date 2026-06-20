Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборной Эквадора и сборной Кюрасао состоится 21 июня 2026 года. Встреча пройдет в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед», начало – в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).
Форма команд
Эквадор
Сборная Эквадора завершила южноамериканский отборочный цикл на ЧМ-2026 на 2-м месте, пропустив вперед лишь Аргентину. Себастьян Беккасесе выстроил железобетонную оборону – лишь 5 пропущенных мячей в 18 матчах. С атакой у Эквадора не все гладко – 14 забитых голов и 8 ничьих со счетом 0:0 в квалификации.
Перед ЧМ команда себе не изменяла: в 6 из 8 матчей было забито 2 и менее голов. Результаты были достойными: ничьи с Нидерландами (1:1) и Марокко (1:1), победы над Саудовской Аравией (2:1) и Гватемалой (3:0).
В первом туре мундиаля Эквадор минимально уступил Кот-д`Ивуару – 0:1, хотя нанес 12 ударов (1 в створ) и наиграл на 1,02 xG.
Кюрасао
Сборная Кюрасао ощутила разницу между квалификацией и основным турниром ЧМ уже в первом туре – 1:7 от Германии. Товарищеские матчи перед мундиалем также не сулили ничего хорошего: единственная победа была добыта над Арубой (4:0), а вот Китаю (0:2), Австралии (1:5) и Шотландии (1:4) подопечные Дика Адвокаата проиграли.
Шанс Кюрасао в том, что Эквадор – не любитель играть первым номером, но ему придется это делать. Едва ли Кюрасао верит в выход из группы: главная задача сейчас – восстановить репутацию и доказать случайность разгрома от немцев.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Эквадора. При этом букмекеры не ждут слишком результативного матча и еще одного разгрома Кюрасао.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Эквадора
|
1.10
|
1.11
|
Ничья
|
11.00
|
9.50
|
Победа Кюрасао
|
24.00
|
26.00
|
Двойной шанс: победа Эквадора или Кюрасао
|
1.05
|
1.06
|
Двойной шанс: Кюрасао не проиграет
|
7.20
|
6.60
|
Тотал меньше 2.5
|
1.49
|
1.50
|
Тотал больше 2.5
|
2.60
|
2.50
|
Фора Эквадора (–1,5)
|
1.35
|
1.38
|
Фора Кюрасао (+1,5)
|
3.20
|
2.80
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Поражение от Кот-д`Ивуара прервало 19-матчевую беспроигрышную серию Эквадора, которая длилась (с учетом товарищеских матчей) с сентября 2024 года. Ключевой принцип команды Беккасесе – надежность и дисциплина.
Сборная Кюрасао после неудачного первого тура должна провести серьезную работу над ошибками в центре поля и обороне, иначе соперник вновь получит слишком много свободы в атаке. Команда может рассчитывать на свои шансы за счет контратак и прямолинейной игры.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Эквадор выглядит явным фаворитом благодаря высокому уровню организации, дисциплине, надежной обороне и заметному превосходству в классе. После поражения в первом туре команда Беккасесе должна спокойно забирать 3 очка – любой другой результат станет провалом.
Тоталы
Несмотря на статус фаворита, Эквадор редко проводит сверхрезультативные матчи и предпочитает добиваться успеха за счет дисциплины и контроля. Кюрасао однозначно должен сыграть осторожнее после разгрома от Германии, поэтому ожидаемым тоталом выглядят 2-3 гола.
Форы
Разница в уровне команд позволяет ожидать комфортную победу Эквадора, однако его прагматичный стиль не располагает к разгромам. Оптимальным вариантом выглядит фора Эквадора (-1,5), любители риска могут поставить на (-2,5).
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!