Матч второго тура чемпионата мира по футболу между сборной Эквадора и сборной Кюрасао состоится 21 июня 2026 года. Встреча пройдет в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед», начало – в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1», в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по подписке).

Форма команд

Эквадор

Сборная Эквадора завершила южноамериканский отборочный цикл на ЧМ-2026 на 2-м месте, пропустив вперед лишь Аргентину. Себастьян Беккасесе выстроил железобетонную оборону – лишь 5 пропущенных мячей в 18 матчах. С атакой у Эквадора не все гладко – 14 забитых голов и 8 ничьих со счетом 0:0 в квалификации.

Перед ЧМ команда себе не изменяла: в 6 из 8 матчей было забито 2 и менее голов. Результаты были достойными: ничьи с Нидерландами (1:1) и Марокко (1:1), победы над Саудовской Аравией (2:1) и Гватемалой (3:0).

В первом туре мундиаля Эквадор минимально уступил Кот-д`Ивуару – 0:1, хотя нанес 12 ударов (1 в створ) и наиграл на 1,02 xG.

Кюрасао

Сборная Кюрасао ощутила разницу между квалификацией и основным турниром ЧМ уже в первом туре – 1:7 от Германии. Товарищеские матчи перед мундиалем также не сулили ничего хорошего: единственная победа была добыта над Арубой (4:0), а вот Китаю (0:2), Австралии (1:5) и Шотландии (1:4) подопечные Дика Адвокаата проиграли.

Шанс Кюрасао в том, что Эквадор – не любитель играть первым номером, но ему придется это делать. Едва ли Кюрасао верит в выход из группы: главная задача сейчас – восстановить репутацию и доказать случайность разгрома от немцев.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом сборную Эквадора. При этом букмекеры не ждут слишком результативного матча и еще одного разгрома Кюрасао.

Рынок Бетсити Фонбет Победа Эквадора 1.10 1.11 Ничья 11.00 9.50 Победа Кюрасао 24.00 26.00 Двойной шанс: победа Эквадора или Кюрасао 1.05 1.06 Двойной шанс: Кюрасао не проиграет 7.20 6.60 Тотал меньше 2.5 1.49 1.50 Тотал больше 2.5 2.60 2.50 Фора Эквадора (–1,5) 1.35 1.38 Фора Кюрасао (+1,5) 3.20 2.80

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Поражение от Кот-д`Ивуара прервало 19-матчевую беспроигрышную серию Эквадора, которая длилась (с учетом товарищеских матчей) с сентября 2024 года. Ключевой принцип команды Беккасесе – надежность и дисциплина.

Сборная Кюрасао после неудачного первого тура должна провести серьезную работу над ошибками в центре поля и обороне, иначе соперник вновь получит слишком много свободы в атаке. Команда может рассчитывать на свои шансы за счет контратак и прямолинейной игры.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Эквадор выглядит явным фаворитом благодаря высокому уровню организации, дисциплине, надежной обороне и заметному превосходству в классе. После поражения в первом туре команда Беккасесе должна спокойно забирать 3 очка – любой другой результат станет провалом.

Тоталы

Несмотря на статус фаворита, Эквадор редко проводит сверхрезультативные матчи и предпочитает добиваться успеха за счет дисциплины и контроля. Кюрасао однозначно должен сыграть осторожнее после разгрома от Германии, поэтому ожидаемым тоталом выглядят 2-3 гола.

Форы

Разница в уровне команд позволяет ожидать комфортную победу Эквадора, однако его прагматичный стиль не располагает к разгромам. Оптимальным вариантом выглядит фора Эквадора (-1,5), любители риска могут поставить на (-2,5).

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