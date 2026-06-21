Реакция Погребняка на историческое очко Кюрасао Адвоката на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на ничью Кюрасао с Эквадором в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Встреча группы E прошла в Канзас-Сити и завершилась со счeтом 0:0.

Голкипер Элой Ром отразил 15 ударов по своим воротам.

Кюрасао возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат.

– Сборная Кюрасао набрала первое в своей истории очко на чемпионатах мира. Это тренерский гений Дика Адвоката?

– У меня Дик ассоциируется только с победами и только с положительными эмоциями. Надеюсь, что набранное очко не последнее, и для меня это не было удивлением. Понятно, что немцы априори сильнее, а все остальные команды по силам. Не удивлюсь, если Кюрасао обыграет Кот‑д’Ивуар и выйдет из группы.