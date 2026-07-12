Аргентинская чиновница назвала Францию «невоспитанной африканской командой»

Эбе Касадо, вице-губернатор аргентинской провинции Мендоса, отвергла обвинения в расизме после резонансного поста о сборной Франции.

Поводом для скандала стало сообщение чиновницы в соцсетях, опубликованное после победы французов над Парагваем (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Касадо написала: «Молодцы, Парагвай. Африканская команда ведет себя невоспитанно. Не выношу Килиана Мбаппе».

Высказывание вызвало шквал критики – пользователи обвинили вице-губернатора в расизме. Однако сама Касадо с такой трактовкой категорически не согласилась.

«Честно говоря, я не вижу в этом комментарии ничего расистского. Если кто-то воспринимает его как расистский, значит, он считает африканцев неполноценными. Я их таковыми не считаю.

Дискриминируют и проявляют расизм те, кто думает, что назвать кого-то африканцем – это оскорбление. Отступить должны те, кто считает слово «африканец» оскорблением. Я от своих слов не отказываюсь. Я, наоборот, подчеркиваю их ценность», – сказала Касадо.

Сборная Франции продолжает борьбу на ЧМ-2026 и уже вышла в полуфинал турнира.

Там 14 июля французы сыграют с Испанией.

Аргентина 15 июля в полуфинале встретится с Англией.

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