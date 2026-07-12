Состав полуфиналистов ЧМ-2026 получился уникальным

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу в полуфинальную стадию пробились четыре сборные, которые возглавляют рейтинг ФИФА.

Актуальная версия рейтинга была опубликована 11 июня. Первое место в нeм занимает Франция (1948,97 балла), второе – Аргентина (1943,47), третье – Испания (1934,79), четвeртое – Англия (1889,42).

В первом полуфинале сборная Франции встретится с Испанией. Этот матч состоится 14 июля.

Днeм позже, 15 июля, Англия сыграет с Аргентиной – действующим чемпионом мира.

ЧМ-2026 проходит в трeх странах – Мексике, Канаде и США. Турнир стартовал 11 июня, а финал запланирован на 19 июля в американском Ист-Ратефорде.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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