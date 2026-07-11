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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Глушаков вынес вердикт Роналду

11 июля, 23:58
3

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от игры Криштиану Роналду на чемпионате мира.

  • Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.
  • 41-летний Роналду забил 3 гола в 5 матчах.
  • Всего он поучаствовал в шести мундиалях, забив 11 мячей.

«Роналду был лишним. Возраст даeт о себе знать. Он хочет, но уже не так может. Не такой резкий и быстрый. Ребята уже ему передачи не так отдают», – сказал Глушаков.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Аль-Наср Португалия Глушаков Денис Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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NewLife
1783837288
Сам заголовок это надругательство над здравым смыслом. Ну и, как всегда, любимое слово редакторов бломбардира "вердикт", значение которого им не позволяет понять их необразованность и тупизна. Я не против того, чтобы пигмеи имели собственное мнение об игре великанов, но зачем эту муру выставлять на публику.
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nik55
1783842777
тупая новость
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Hector вернулся
1783855289
Глушак может выносить только овно на публику
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