Глушаков вынес вердикт Роналду

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от игры Криштиану Роналду на чемпионате мира.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.

41-летний Роналду забил 3 гола в 5 матчах.

Всего он поучаствовал в шести мундиалях, забив 11 мячей.

«Роналду был лишним. Возраст даeт о себе знать. Он хочет, но уже не так может. Не такой резкий и быстрый. Ребята уже ему передачи не так отдают», – сказал Глушаков.

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