Рекордсмены ЧМ по количеству выигранных матчей

Составлен список рекордсменов-футболистов по победам в матчах чемпионата мира. Лидирует аргентинец Лионель Месси.
- Лионель Месси (Аргентина) – 21 победа на ЧМ;
- Килиан Мбаппе (Франция) – 17;
- Мирослав Клозе (Германия) – 17;
- Кафу (Бразилия) – 16;
- Вольфганг Оверат (Германия) – 15;
- Лотар Маттеус (Германия) – 15;
- Роналдо (Бразилия) – 15;
- Филипп Лам (Германия) – 15;
- Бастиан Швайнштайгер (Германия) – 15.
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Источник: телеграм-канал Валеры Полевикова