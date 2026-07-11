«Пари НН» сменил название и стал частным клубом

Опубликовано официальное заявление об изменениях в футбольном клубе «Нижний Новгород».

Во-первых, команда сменила название и больше не носит имя «Пари НН».

Во-вторых, в клубе произошла смена учредителя – новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов.

В-третьих, нижегородцы остались без субсидирования из областного бюджета. При этом регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.

«Нижний Новгород – один из ключевых городов страны, и он заслуживает футбола самого высокого уровня. Наша цель: системно и всесторонне развивать клуб, вернуть его в российскую Премьер-лигу.

Мы понимаем, что этот путь потребует времени, усердной работы и серьезных вложений – как в основную команду, так и в Академию. Нижний Новгород должен всерьез и надолго закрепиться в элите отечественного футбола», – заявил фактически новый владелец клуба Артемов.