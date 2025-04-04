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Филипп Лам
Филипп Лам
Завершил карьеру
11 ноября 1983 (42)
#21 | Полузащитник
170 см | 66 кг
Германия
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Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
2025.04.04 20:53
3
Геркус ответил на скандальные слова Лама о ЧМ-2018 в России
2025.01.30 12:12
3
Олег Иванов обвинил экс-капитана сборной Германии в русофобии
2025.01.13 19:40
2
Газзаев оскорбил Лама после его слов про Россию
2024.12.28 21:05
3
Божович – о словах Лама про Россию: «Немцы ждут начала третьей мировой войны»
2024.12.24 23:07
7
Колосков назвал слова Лама про Россию «чушью заштатного футболиста»
2024.12.24 22:12
Валуев жестко ответил Ламу на его слова про Россию
2024.12.24 20:30
2
Губерниев оскорбил Лама после его слов о России: «С мозгами большие проблемы»
2024.12.24 17:09
3
Лам высказался о местах проведения крупных турниров
2024.12.24 12:59
3
FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе
2024.10.16 10:11
7
Рейтинг самых влиятельных футболистов в истории
2023.12.25 22:08
Топовые игроки, которые никогда не получали красных карточек. Среди них есть бывший тренер «Спартака»
2023.12.19 11:40
Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Такие турниры должны проводиться только в демократических странах»
2023.11.18 16:54
16
Лам объяснил, почему талисманом Евро-2024 стал медвежонок
2023.06.20 11:46
1
Лам назвал двух лучших игроков Бундеслиги в 2022 году
2022.12.26 22:19
Лам отказался ехать на ЧМ-2022. Это протест против нарушения прав человека в Катаре
2022.08.08 19:48
25
Нойер сравнялся с Ламом по числу матчей за сборную Германии
2022.06.14 21:51
Мюллер вышел на пятое место по числу матчей за сборную Германии. Он обогнал Лама
2022.06.08 00:41
Лам – о десятом подряд чемпионстве «Баварии»: «Это не очень хорошо. Нет пользы для клуба»
2022.04.25 17:46
Фото
Роналду, Иньеста, Левандовски и Лам – в символической сборной десятилетия по версии IFFHS
2021.01.29 10:22
5
Фото
France Football представил три состава сборной всех времен
2020.12.14 21:22
33
Мюллер стал рекордсменом по числу матчей в ЛЧ среди немцев
2020.08.15 14:55
1
Аршавин, Тотти, Касильяс, Лам и Жоау Мариу посетят жеребьевку Евро-2020 в составе команды легенд
2019.11.29 16:55
Нойер повторил рекорд Кана и стал третьим немцем в истории по количеству матчей в ЛЧ
2019.10.23 09:30
Лам опроверг информацию о выдвижении на пост президента DFB
2019.04.02 01:57
Лам может возглавить футбольный союз Германии
2019.04.01 23:15
4
Альба – первый за шесть лет защитник, отдавший три результативные передачи в матче ЛЧ
2018.10.04 08:54
Лам – о победе в проведении Евро-2024: «У Германии есть великолепные стадионы и болельщики, любящие футбол»
2018.09.28 06:17
Лам: «22 человека играют в футбол, а побеждают немцы. Германия сможет вновь подтвердить эти слова»
2018.07.12 22:52
1
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