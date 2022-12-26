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    Лам назвал двух лучших игроков Бундеслиги в 2022 году

    Экс-капитан «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам рассказал, каких футболистов считает лучшими в Бундеслиге в уходящем году.

    «Я бы назвал Джуда Беллингема, который продолжает развиваться. Он ключевой игрок дортмундской «Боруссии».

    Кроме него, хотел бы отметить Джамала Мусиалу. В этом сезоне он часто играл решающую роль в матчах «Баварии». Также он провeл три хороших матча на чемпионате мира», – заявил Лам.

    • Беллингему и Мусиале по 19 лет.
    • Англичанин в этом сезоне забил 9 мячей и сделал 3 ассиста в 22 играх.
    • Немец отличился 12 голами и 10 результативными передачами в 22 матчах.

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    Источник: сайт Бундеслиги

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