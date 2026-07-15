Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»

Вингер «Баварии» Майкл Олисе определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2026.

Французский футболист хочет продолжить карьеру в «Реале». Он готов к новому вызову.

Ради его покупки «Реалу», вероятно, придется побить собственный трансферный рекорд и заплатить не менее 200 миллионов евро.