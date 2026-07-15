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Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»

Сегодня, 18:30

Вингер «Баварии» Майкл Олисе определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2026.

Французский футболист хочет продолжить карьеру в «Реале». Он готов к новому вызову.

Ради его покупки «Реалу», вероятно, придется побить собственный трансферный рекорд и заплатить не менее 200 миллионов евро.

  • Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 гола и сделал 31 ассист.
  • В составе мюнхенцев вингер дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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Источник: Foot Mercato
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Олисе Майкл
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