Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»

Вингер «Баварии» Майкл Олисе определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2026.
Французский футболист хочет продолжить карьеру в «Реале». Он готов к новому вызову.
Ради его покупки «Реалу», вероятно, придется побить собственный трансферный рекорд и заплатить не менее 200 миллионов евро.
- Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 гола и сделал 31 ассист.
- В составе мюнхенцев вингер дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
Источник: Foot Mercato