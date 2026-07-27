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«Бавария» покупает игрока из Гамбии

Сегодня, 19:27

«Бавария» согласовала полноценный трансфер 18-летнего центрального полузащитника Бара Сапоко Ндиайе из гамбийского клуба «Гамбинос Старс». О сделке сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Контракт сенегальского хавбека с мюнхенцами будет рассчитан до 2031 года. Официально о переходе объявят на следующей неделе. Ндиайе войдет в основной состав и будет тренироваться под руководством главного тренера Венсана Компани.

  • Первую половину 2026 года Ндиайе уже провел в «Баварии» на правах аренды и успел выйти на поле в четырех матчах за главную команду.
  • Летом полузащитник сыграл за сборную Сенегала на чемпионате мира-2026, где провел одну встречу.
  • «Бавария» – действующий чемпион Германии.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Сапоко Ндиайе Бара
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