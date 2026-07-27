«Бавария» покупает игрока из Гамбии

«Бавария» согласовала полноценный трансфер 18-летнего центрального полузащитника Бара Сапоко Ндиайе из гамбийского клуба «Гамбинос Старс». О сделке сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Контракт сенегальского хавбека с мюнхенцами будет рассчитан до 2031 года. Официально о переходе объявят на следующей неделе. Ндиайе войдет в основной состав и будет тренироваться под руководством главного тренера Венсана Компани.