Реакция Овечкина на возвращение Шварца в «Динамо»

Александр Овечкин, российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз», высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера московского «Динамо».
«Дай бог, чтобы был результат», – сказал Овечкин, воспитанник хоккейного «Динамо».
- Шварц возглавил футбольное «Динамо» в конце мая.
- Немецкий специалист уже работал с москвичами с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ в сезоне-2021/22, а также добралась до финала FONBET Кубка России.
- Овечкин – воспитанник хоккейного «Динамо» и известный болельщик футбольного клуба. В минувшем сезоне бело-голубые заняли шестое место в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»