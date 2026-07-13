Реакция Овечкина на возвращение Шварца в «Динамо»

Александр Овечкин, российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз», высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера московского «Динамо».

«Дай бог, чтобы был результат», – сказал Овечкин, воспитанник хоккейного «Динамо».