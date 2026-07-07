Аршавин оценил возвращение Шварца в «Динамо»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».
– Вы верите в Шварца?
– Честно, когда он был в «Динамо», мне нравилось, как играла команда. И как он себя вел. О нем только позитивные воспоминания сохранились. Как получится сейчас – не могу сказать.
- 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Он заменил Ролана Гусева.
- Немецкий специалист работал с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го.
Источник: «Матч ТВ»