Аршавин оценил возвращение Шварца в «Динамо»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

– Вы верите в Шварца?

– Честно, когда он был в «Динамо», мне нравилось, как играла команда. И как он себя вел. О нем только позитивные воспоминания сохранились. Как получится сейчас – не могу сказать.