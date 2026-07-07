Тренер Португалии объяснил, почему не заменил Роналду в матче с Испанией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему дал нападающему Криштиану Роналду сыграть полный матч с Испанией (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

– Неизбежно последует критика за то, что вы не выпустили Гонсалу Рамуша вместо Криштиану Роналду.

– Это слишком поверхностный анализ. Физически Криштиану был вполне способен отыграть 90 минут. Он создает пространство, адаптируется. Такой игрок очень важен.

Возможно, Гонсалу Рамуш был бы полезен в дополнительное время, но стратегия в этом матче была другой. Нам нужно было сдержать атаку Испании, и менять нападающих не было смысла.

Рафаэл Леау был нашим лучшим игроком в матче с Хорватией, последний раз он играл 90 минут довольно давно, и его нужно было поберечь. Это не связано с критикой. Я нисколько не разочарован эффективностью.

Мы хотели пройти весь путь до финала, и я очень горжусь этим. Мы играли против одного из фаворитов и иногда создавали им проблемы, но рисковали, не забивая. Мы играли с Францией, Испанией, Германией, выиграли Лигу наций. Я с гордостью смотрю на то, куда мы движемся. В этот раз результат был не таким, как мы ожидали, но так бывает на этом турнире.

41-летний Роналду забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2026.

Он заявил, что больше не будет играть на чемпионатах мира.

Мартинес после игры заявил об уходе со своего поста.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе