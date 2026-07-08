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Бубнов: «Трамп – дурак, Инфантино обречен»

Сегодня, 01:30
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о скандальной ситуации с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.
  • США с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

«Дональд, хоть он и говорит, что разбирается в футболе, он вообще дурак дураком. Если б он промолчал, даже если звонил, то никто бы ничего не подумал. Он подставил по большому счeту Инфантино.

А Инфантино мог спокойно его послать, потому что Платини за него взялся и его всe равно уберут. Зато Инфантино бы свой имидж не потерял.

Трамп таким своим поведением настроил общественность против сборной США, которая играла очень хорошо.

Если б он не позвонил, то такого решения не приняли бы, потому что его принимать нельзя. Хотя в регламенте есть такое, что если незаслуженная карточка, ошибка, то обращались и отменяли.

Но не в этом случае и не за такую красную карточку. Никакой ошибки судьи. Сейчас судью нужно убирать.

Инфантино себя казнил. Он не будет президентом, обречeн. Но он правда так упакован, что ему вообще наплевать. Ему единственное сейчас – откупиться, потому что его посадить могут», – заявил Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Чемпионат мира Монако Бельгия США Балогун Фоларин Бубнов Александр Инфантино Джанни
Комментарии (6)
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Vitaga
1783464872
а Бубнов великий мудрец)
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Snek
1783468108
Бубнов по ходу тоже дурак, Трамп не знал, что такое КК, он ничего в футболе не понимает и сам это говорил. Трамп попросту не знал, что так делать нельзя, а лысый лизоблюд не смог объяснить и боялся отказать. В США спорт - это шоу, ради хорошего шоу можно всегда немного нарушать правила или изменять их. Именно так и думал Трамп. И тут вопрос даже не к нему, а не членоголовому, почему он так дешёво продал честь спорта и ФИФА. Такое ему никто не простит.
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evgevg13
1783488524
Начал за здравие, закончил за упокой
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