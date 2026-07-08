Бубнов: «Трамп – дурак, Инфантино обречен»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о скандальной ситуации с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

«Дональд, хоть он и говорит, что разбирается в футболе, он вообще дурак дураком. Если б он промолчал, даже если звонил, то никто бы ничего не подумал. Он подставил по большому счeту Инфантино.

А Инфантино мог спокойно его послать, потому что Платини за него взялся и его всe равно уберут. Зато Инфантино бы свой имидж не потерял.

Трамп таким своим поведением настроил общественность против сборной США, которая играла очень хорошо.

Если б он не позвонил, то такого решения не приняли бы, потому что его принимать нельзя. Хотя в регламенте есть такое, что если незаслуженная карточка, ошибка, то обращались и отменяли.

Но не в этом случае и не за такую красную карточку. Никакой ошибки судьи. Сейчас судью нужно убирать.

Инфантино себя казнил. Он не будет президентом, обречeн. Но он правда так упакован, что ему вообще наплевать. Ему единственное сейчас – откупиться, потому что его посадить могут», – заявил Бубнов.

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