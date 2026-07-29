Игрок «Динамо» видит себя в «Реале»

Полузащитник «Динамо» Бителло считает возможным трансфер в «Реал».

– Ты не застал еврокубки в РПЛ. Сейчас все чаще говорят о возможном возвращении российских команд. Нынешнее «Динамо» сможет претендовать на хороший результат в Лиге Европы или Лиге конференций?

– Думаю, мы могли бы достичь нормальных результатов даже в Лиге чемпионов. Но для начала нам нужно завершить сезон в топ-3 РПЛ. А дальше, если нас вернут, мы будем готовы на 100 процентов. Это стало бы великолепным событием, все этого ждут.

– В одном из первых интервью в России ты говорил, что смотришь каждый матч «Реала» и мечтаешь туда попасть. Это еще реально?

– Так и есть до сих пор. Все футболисты с детства мечтают играть в великих клубах, за которые они болели. Все понимают, насколько это великая команда. Надеюсь, что когда-то я смогу туда попасть. Уверен, что я на это способен. Никогда не скажу, что это невозможно.