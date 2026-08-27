РПЛ обновила логотип в честь юбилея

Пресс-служба РПЛ сообщила об обновлении логотипа. Новый посвящен 25-летию лиги.

«Ровно 25 лет назад, 27 августа 2001 года началась новая страница в истории российского футбола – была основана Российская Премьер-лига.

Мы вместе уже 25-й сезон, за это время поменялось многое: сменились поколения футболистов, изменилась сама игра, шесть разных клубов поднимали над головой трофей чемпиона, но одно неизменно – родная РПЛ всe ещe с вами.

Любите российский футбол, смотрите российский футбол, оставайтесь с нами ещe на 25 лет, а потом ещe и ещe.

25-й сезон пройдeт под специальным юбилейным логотипом, в котором соединились двойка и пятeрка в цветах российского флага», – написала РПЛ.