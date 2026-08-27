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  • Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола

Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола

27 августа, 16:20
8

Президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что российские команды не вернут в международные турниры до окончания СВО.

– Вам в УЕФА иногда приходится принимать политические решения. Например, когда начался военный конфликт России и Украины [здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ], вы исключили Россию из европейских турниров. Что включает в себя этот процесс, как вы принимаете такое решение, находится ли оно под влиянием политики или это футбольное решение?

– Когда начался этот конфликт, мы немедленно провели совещание. Конечно, политическое давление есть, но не прямое, а косвенное.

Вы видели, насколько это сложная ситуация, и если бы мы этого не сделали, думаю, 45 из 55 федераций не смогли бы играть, потому что правительства им бы не разрешили.

– Вы говорите, что чувствуете косвенное давление. Оказывалось ли на вас прямое давление подобного рода?

– Нет, нет, нет. Позже мы получили несколько писем по поводу Беларуси, но я не думаю, что… Слушайте, во-первых, мне не нравятся бойкоты. Мне не нравится, что спортсмены страдают из-за политических решений.

Вы думаете, футболист может что-нибудь сказать президенту в России? Это невозможно. Так что в каком-то смысле грустно, что они не могут играть уже четыре года, но сейчас просто невозможно принять другое решение.

Поверьте, спортсмены не поддерживают военные конфликты, по крайней мере, подавляющее большинство не поддерживает – и они страдают, страдают целые поколения.

Знаете, политикам следовало бы понять, что молодым людям нужно играть. Почему? Потому что их воспитывают в ненависти. Их воспитывают в ситуации, когда «Европа нас ненавидит».

Наши дети не ненавидят русских детей. Мы не ненавидим русскую нацию. Тот, кто ненавидит нацию – идиот.

– И все же 17-летние футболисты не могут участвовать в юниорских соревнованиях?

– Нет, пока нет. И так будет, пока военный конфликт не кончится.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Россия Чеферин Александер
Комментарии (8)
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ScarlettOgusania
1787837999
"Тот, кто ненавидит нацию – идиот" - есть такая нация в стране 404...🤬
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alp
1787839342
исключить сша или израиль почему то духу не хватает...
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сапёр 75
1787839514
Возможно , это УЕФА , без компромиссное , к политике ну ни как , после оканчания СВО исчезнет , и появится новая структура , действительно спортивная )
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Император 1
1787841525
Что ещё расскажете, подстилки гейропейские? Думаю:„Где же объедкин?", вспоминаю, что убогого забанили и радуюсь)))
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Антрацитовый волхв
1787843466
Уже все давно поняли, что вернут после окончания в-йны (все, у кого IQ выше 40).
Ответить
TOMSON
1787845483
Вопрос не в окончании СВО, а в его победителе.
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Oldtrafford83
1787894192
Конченый лицемер!!!
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