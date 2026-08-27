Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что российские команды не вернут в международные турниры до окончания СВО.

– Вам в УЕФА иногда приходится принимать политические решения. Например, когда начался военный конфликт России и Украины [здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ], вы исключили Россию из европейских турниров. Что включает в себя этот процесс, как вы принимаете такое решение, находится ли оно под влиянием политики или это футбольное решение?

– Когда начался этот конфликт, мы немедленно провели совещание. Конечно, политическое давление есть, но не прямое, а косвенное.

Вы видели, насколько это сложная ситуация, и если бы мы этого не сделали, думаю, 45 из 55 федераций не смогли бы играть, потому что правительства им бы не разрешили.

– Вы говорите, что чувствуете косвенное давление. Оказывалось ли на вас прямое давление подобного рода?

– Нет, нет, нет. Позже мы получили несколько писем по поводу Беларуси, но я не думаю, что… Слушайте, во-первых, мне не нравятся бойкоты. Мне не нравится, что спортсмены страдают из-за политических решений.

Вы думаете, футболист может что-нибудь сказать президенту в России? Это невозможно. Так что в каком-то смысле грустно, что они не могут играть уже четыре года, но сейчас просто невозможно принять другое решение.

Поверьте, спортсмены не поддерживают военные конфликты, по крайней мере, подавляющее большинство не поддерживает – и они страдают, страдают целые поколения.

Знаете, политикам следовало бы понять, что молодым людям нужно играть. Почему? Потому что их воспитывают в ненависти. Их воспитывают в ситуации, когда «Европа нас ненавидит».

Наши дети не ненавидят русских детей. Мы не ненавидим русскую нацию. Тот, кто ненавидит нацию – идиот.

– И все же 17-летние футболисты не могут участвовать в юниорских соревнованиях?

– Нет, пока нет. И так будет, пока военный конфликт не кончится.