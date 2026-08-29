Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил заявление Александера Чеферина.
Президент УЕФА ответил, когда будет снят бан с российского футбола: «Сейчас просто невозможно принять другое решение. И так будет, пока военный конфликт не кончится».
«Мы больше говорим о политике в футболе, чем о нем самом. 10–15 лет назад мир был лучше.
Футбол стремился объединять людей по всему миру. Сейчас картина другая», – сказал Хиддинк.
- Отстранение российских команд длится с февраля 2022 года.
Источник: «Советский спорт»