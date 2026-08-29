Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил заявление Александера Чеферина.

Президент УЕФА ответил, когда будет снят бан с российского футбола: «Сейчас просто невозможно принять другое решение. И так будет, пока военный конфликт не кончится».

«Мы больше говорим о политике в футболе, чем о нем самом. 10–15 лет назад мир был лучше.

Футбол стремился объединять людей по всему миру. Сейчас картина другая», – сказал Хиддинк.