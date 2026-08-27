Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко рассказал, что не всегда соблюдал режим.

– За что Виктор Гончаренко вас Бардаком называл?

– Это у него нужно спрашивать. По его версии, где я – там беспорядок, анархия, шум-гам. Считал меня не слишком дисциплинированным. Отчасти я с ним согласен. Бывало, по делу меня ругал, а иногда – уже больше по привычке.

– Чудили по молодости?

– Смотря что подразумевать под этим словом. Конечно, тусили, гуляли, отмечали победы. Но пьяным на тренировки посреди недели я не приезжал.

– А бывали такие?

– Бывали, что скрывать. Но пополам никто не приходил. На восстановительную тренировку и я мог приехать с похмелья, с небольшим перегаром. Молодые были, здоровья много. Но в недельном цикле себе такого не позволял. В этом плане в БАТЭ спокойно было. Никто ни за кем не следил и не ловил.