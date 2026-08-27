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  • «Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП

«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП

27 августа, 10:13
19

«Динамо» приближается к сделке по форварду «Фламенго» Гонсало Плате.

«Плата близок к переходу в Динамо за 10 миллионов евро до 2030 года.

Смущает, что почти везде Плата влипал в неприятности: в Португалии – попадал в дубль из-за ссор с Аморимом, в Испании – устроил пьяное ДТП, а в Бразилии – водил проституток на базу», – написал источник.

Комментатор и болельщик «Динамо» Игорь Кытманов считает покупку Платы топ-трансфером.

  • Рыночная стоимость 25-летнего Платы – 9 миллионов евро. У него есть опыт выступлений в Европе за «Спортинг» и «Вальядолид».
  • В составе «Фламенго» фланговый нападающий забил девять голов и сделал 14 ассистов в 99 матчах.
  • На ЧМ-2026 эквадорец провел четыре игры и поразил ворота Германии на групповом этапе.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Фламенго Динамо Плата Гонсало
Комментарии (19)
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k611
1787815393
Зато весело...
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ScarlettOgusania
1787815548
динама покупает Гонсало Плату на перевоспитание, чуть что - в цугундер на хлеб и воду...🤣 как игрок, Плата - безусловно качественный, выбор одобрям-с...😇 похоже, вместо Тюки покупают, которого к бом.жам сватают, 30 лимонов на дороге не валяются...🤔
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Garrincha58
1787815785
Настоящий мачо
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Иван Петров 1986
1787817571
Берут на поруки.
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Красногорск_Фан
1787819941
В России чтобы стать полностью своим надо чтобы и в рукоблудстве заметили.
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Дубина
1787820946
Веселуха будет у ментят))))
Ответить
crf57
1787827917
В ДИНАМО все пьяницы,так что к своим едет!
Ответить
neim
1787835349
9 голов в 99 матчах и за это 10 лямов еврейских денег ? Вы там в руководстве с дуба рухнули ?
Ответить
Интерес
1787847655
Так в футбольное СИЗО на исправление-это нормально!
Ответить
SLADE2019
1788328961
Парень веселый. Ничего не скажешь. Но вот интересная штука. Наилучших результатов отечественный футбол добивался, когда эти результаты делали игроки, которым ничего человеческое не чуждо было. Из всего написанного, плохо, что пьяное ДТП устроил. Остальное все вполне нормальная движуха.
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