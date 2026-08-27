«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП

«Динамо» приближается к сделке по форварду «Фламенго» Гонсало Плате.

«Плата близок к переходу в Динамо за 10 миллионов евро до 2030 года.

Смущает, что почти везде Плата влипал в неприятности: в Португалии – попадал в дубль из-за ссор с Аморимом, в Испании – устроил пьяное ДТП, а в Бразилии – водил проституток на базу», – написал источник.

Комментатор и болельщик «Динамо» Игорь Кытманов считает покупку Платы топ-трансфером.