«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП

«Динамо» приближается к сделке по форварду «Фламенго» Гонсало Плате.
«Плата близок к переходу в Динамо за 10 миллионов евро до 2030 года.
Смущает, что почти везде Плата влипал в неприятности: в Португалии – попадал в дубль из-за ссор с Аморимом, в Испании – устроил пьяное ДТП, а в Бразилии – водил проституток на базу», – написал источник.
Комментатор и болельщик «Динамо» Игорь Кытманов считает покупку Платы топ-трансфером.
- Рыночная стоимость 25-летнего Платы – 9 миллионов евро. У него есть опыт выступлений в Европе за «Спортинг» и «Вальядолид».
- В составе «Фламенго» фланговый нападающий забил девять голов и сделал 14 ассистов в 99 матчах.
- На ЧМ-2026 эквадорец провел четыре игры и поразил ворота Германии на групповом этапе.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова