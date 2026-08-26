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«Динамо» близко к «топ-приобретению»

26 августа, 17:31
5

Комментатор «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Игорь Кытманов оценил скорый трансфер в «Динамо» форварда «Фламенго» Гонсало Платы.

«Плата – топ-приобретение. Единственная проблема – адаптация и дисциплина. Игрок сборной Эквадора и «Фламенго», где конкурирует за место в составе с Самуэлом Лино и Хорхе Карраскалем. Ну и гол Германии на ЧМ тоже помним.

Но мне прям с трудом пока верится в этот трансфер», – написал Кытманов.

  • Рыночная стоимость 25-летнего Платы – 9 миллионов евро. У него есть опыт выступлений в Европе за «Спортинг» и «Вальядолид».
  • В составе «Фламенго» фланговый нападающий забил девять голов и сделал 14 ассистов в 99 матчах.
  • На ЧМ-2026 эквадорец провел четыре игры и поразил ворота Германии на групповом этапе.

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Источник: телеграм-канал Игоря Кытманова
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Фламенго Динамо Плата Гонсало
Комментарии (5)
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Desma
1787762977
"Единственная проблема – адаптация и дисциплина." Ментам раздолбай не нужен, хотя трудно определить кто сейчас лучше - раздолбай или тихоня типа Дурана.
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шахта Заполярная
1787765690
Единственная проблема - писается и глухой
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FCSpartakM
1787770687
конкурент Карраскаля -звучит не слишком надежно
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Интерес
1787773780
Карраскаля выпнули из РПЛ, а теперь -возможный "топ-вариант" в лице его конкурента по позиции.Как я понимаю по тексту, пока не выигравшему эту битву.
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Xiko
1787925421
Блин, вот не понимаю, зачем сейчас нам иностранцы, когда нас закрыли от еврокубков? Самое время развивать молодежь, а не вот это вот все. Я никогда не был против, что б клубы развивались, повышали свой профит, но из-за нынешней обстановки, когда отстранили от кубков, как будто бы иностранцы не так полезны, как раньше. Приехали, поныли, заработали и уехали и клуб в минусе.
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