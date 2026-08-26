«Динамо» близко к «топ-приобретению»

Комментатор «Матч ТВ», болельщик «Динамо» Игорь Кытманов оценил скорый трансфер в «Динамо» форварда «Фламенго» Гонсало Платы.
«Плата – топ-приобретение. Единственная проблема – адаптация и дисциплина. Игрок сборной Эквадора и «Фламенго», где конкурирует за место в составе с Самуэлом Лино и Хорхе Карраскалем. Ну и гол Германии на ЧМ тоже помним.
Но мне прям с трудом пока верится в этот трансфер», – написал Кытманов.
- Рыночная стоимость 25-летнего Платы – 9 миллионов евро. У него есть опыт выступлений в Европе за «Спортинг» и «Вальядолид».
- В составе «Фламенго» фланговый нападающий забил девять голов и сделал 14 ассистов в 99 матчах.
- На ЧМ-2026 эквадорец провел четыре игры и поразил ворота Германии на групповом этапе.
Источник: телеграм-канал Игоря Кытманова