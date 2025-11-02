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Испания. Сегунда
Команды
Вальядолид
€ 17,45 млн
Вальядолид
Вальядолид
Испания. Сегунда
Стадион:
Хосе Соррилья
Сайт:
http://www.realvalladolid.es
Тренер:
Диего Кокка
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Расписание
Таблица
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
Трансляция
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Прогноз на точный счeт матча «Леганес» – «Вальядолид»: Ла Лига, 24 мая 2025
2025.05.23 11:31
Прогноз на точный счeт матча «Вальядолид» – «Алавес»: Ла Лига, 18 мая 2025
2025.05.17 10:43
Трансляция
«Вальядолид» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025
2025.05.13 18:50
Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Жирона»: Ла Лига, 13 мая 2025
2025.05.12 09:22
Прогноз на точный счет матча «Мальорка» – «Вальядолид»: Ла Лига, 10 мая 2025
2025.05.09 09:37
Примера. «Барселона» между матчами с «Интером» добилась волевой победы над аутсайдером (2:1)
2025.05.03 23:56
Трансляция
«Вальядолид» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 20:50
Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Барселона»: Ла Лига, 3 мая 2025
2025.05.02 09:59
Клуб Роналдо вылетел из Примеры в 3-й раз за 5 лет
2025.04.25 11:44
1
Трансляция
«Бетис» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2025
2025.04.24 21:20
«Бетис» – «Вальядолид»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.65
2025.04.23 13:14
Трансляция
«Вальядолид» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025
2025.04.20 13:50
«Вальядолид» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.75
2025.04.19 09:47
Примера. «Атлетико» одержал волевую победу над последней командой чемпионата
2025.04.14 23:59
Трансляция
«Атлетико» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2025
2025.04.14 20:50
Трансляция
«Вальядолид» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025
2025.04.06 18:20
Трансляция
«Реал Сосьедад» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025
2025.03.29 14:50
Трансляция
«Вальядолид» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025
2025.03.15 14:50
Трансляция
«Валенсия» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025
2025.03.08 19:20
Трансляция
«Вальядолид» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025
2025.02.28 21:50
Трансляция
«Атлетик» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025
2025.02.23 14:50
Трансляция
«Вальядолид» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025
2025.02.16 17:05
Трансляция
«Райо Вальекано» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
2025.02.07 21:50
Трансляция
«Вильярреал» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025
2025.02.01 17:05
Фото
Фанаты «Вальядолида» устроили акцию протеста против Роналдо
2025.01.26 12:59
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