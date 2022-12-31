- 24 января
- 14:14 На Шомуродова претендуют шесть клубов. «Рома» назвала цену 2
- 22 января
- 12:38 «Арсенал» проведет переговоры по защитнику «Вальядолида»
- 21 января
- 22:32 Примера. «Атлетико» разгромил «Вальядолид» Роналдо (3:0). Все голы были забиты за 10 минут 1
- 3 января
- 14:12 Инсайдер Карпов: «Д’Амико через вбросы про интерес «Спартака» к Эль-Ямику пытается улучшить условия игрока в «Локо» 3
- 31 декабря 2022
- 01:26 Примера. «Реал» благодаря дублю Бензема победил «Вальядолид» и вернулся на первое место 4
- 29 декабря 2022
- 15:10 Агент: «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика» 2
- 14:33 «Спартак» хочет перехватить у «Локомотива» защитника сборной Марокко 4
- 27 декабря 2022
- 23:29 Защитник сборной Марокко, поцеловавший Пепе, отказался переходить в «Локомотив» 1
- 22:35 Фото «Локомотив» хочет арендовать защитника сборной Марокко. Он поцеловал Пепе на ЧМ-2022
- 26 декабря 2022
- 11:32 «Ювентус», «Боруссия» и «Ньюкасл» интересуются защитником «Вальядолида»
- 11 ноября 2022
- 13:42 Роналдо готов продать «Вальядолид» 2
- 2 сентября 2022
- 02:10 Фото «Челси» продал Кенеди испанскому клубу
- 28 августа 2022
- 22:25 Примера. «Барселона» разгромила «Вальядолид» благодаря дублю Левандовски 1
- 22:21 Левандовски оформил дубль во втором матче за «Барсу» подряд 2
- 19:20 Трансляция Где смотреть «Барселона» – «Вальядолид»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 28 августа
- 13 августа 2022
- 22:10 Примера. «Вальядолид» Роналдо в первом матче после возвращения крупно уступил «Вильярреалу»
- 19 июня 2022
- 14:05 Роналдо хочет подписать в «Вальядолид» Марсело и Дани Алвеса 2
- 9 июня 2022
- 10:25 Фото Роналдо проехал 500 километров на велосипеде в честь возвращения «Вальядолида» в Примеру 4
- 5 июня 2022
- 17:33 Фото «Я знаю, что буду страдать». Роналдо проедет 450 километров на велосипеде – это обещание за выход «Вальядолида» в Примеру 4
- 30 мая 2022
- 07:46 «Альмерия» и «Вальядолид» вышли в Примеру
- 4 декабря 2021
- 11:24 Видео Гайч забил пяткой в игре Сегунды. Это его первый гол с марта 1
- 23 мая 2021
- 09:58 «Обещаем, что снова встанем на ноги. Мы в долгу перед вами». «Вальядолид» обратился к фанатам после вылета из Примеры 1
- 22 мая 2021
- 20:55 Примера. «Реал Сосьедад» и «Бетис» вышли в Лигу Европы, «Уэска» и «Вальядолид» вылетели и другие результаты последнего тура
- 9 мая 2021
- 19:25 Черышев отдал голевую передачу в матче с «Вальядолидом»