28.02.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-1-3-2
1
Хейн
39
Азну
15
Санчес
15
Джемерт
27
Кандела
27
Гриллич
44
Никичер
23
Ануар
21
Амалла
18
Моро
10
Андре
3-3-2-2
24
Силлессен
35
Мармоль
26
Маккена
3
Муньос
14
Эссуго
20
Кампанья
14
Муньос
17
Росада
10
Молейро
19
Рамирес
9
МакБарни
27
Кандела
2
Перес
2
Перес
27
Кандела
23
Ануар
10
Санчес
10
Санчес
23
Ануар
10
Андре
14
Силла
14
Силла
10
Андре
21
Амалла
9
Латаса
9
Латаса
21
Амалла
9
МакБарни
15
Херцог
15
Херцог
9
МакБарни
35
Мармоль
22
Байчетич
22
Байчетич
35
Мармоль
20
Кампанья
11
Рамирес
11
Рамирес
20
Кампанья
10
Молейро
21
Силва
21
Силва
10
Молейро
19
Рамирес
17
Мата
17
Мата
19
Рамирес
Остались в запасе
Вальядолид
Лас-Пальмас
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
16
Mario Maroto
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
20
Чуки
АП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Диего Кокка
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
16
Mario Maroto
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
20
Чуки
АП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Вальядолид - Лас-Пальмас
1
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
11
8
Офсайды
3
0
Количество передач
533
302
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Лас-Пальмаса», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»