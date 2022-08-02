- 2 августа 2022
- 18:26 Футболист «Лас-Пальмаса» сообщил о выявлении у него онкологического заболевания
- 26 апреля 2021
- 12:50 Экс-игрок «Лас-Пальмаса» умер в возрасте 20 лет 1
- 1 февраля 2021
- 23:59 Фото Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе стал игроком «Лас-Пальмаса» 3
- 3 сентября 2019
- 00:54 «Барселона» купила 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса» Педри 8
- 13 сентября 2018
- 20:47 Сильва: «После «Сити» планирую поиграть за «Лас-Пальмас» 1
- 25 июля 2018
- 07:31 «Лас-Пальмас» расторг контракт с Аквилани
- 17 июля 2018
- 10:06 «Олимпиакос» досрочно разорвал контракт с Эменике 7
- 13 июля 2018
- 08:07 «Рубин» следит за экс-защитником «Лас-Пальмаса». Год назад он вел переговоры с «Барселоной» 2
- 19 мая 2018
- 21:23 Примера. «Севилья» победила «Алавес». «Сельта» обыграла «Леванте», в матче забито шесть мячей
- 12 мая 2018
- 21:23 Примера. «Вильярреал» обыграл «Депортиво», «Атлетико» победил «Хетафе» и другие результаты
- 28 апреля 2018
- 21:31 Примера. «Реал» в большинстве обыграл «Леганес»; «Атлетик» проиграл «Реал Сосьедаду», дважды забив в свои ворота 3
- 22 апреля 2018
- 21:19 Примера. «Алавес» разгромил» «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» проиграл «Малаге»
- 20 апреля 2018
- 00:35 Примера. «Бетис» победил «Лас-Пальмас», «Леванте» обыграл «Малагу»
- 14 апреля 2018
- 21:30 Примера. «Реал Сосьедад» победил «Лас-Пальмас», «Леганес» – «Сельту»
- 8 апреля 2018
- 14:54 Примера. «Леванте» в меньшинстве вырвал победу над «Лас-Пальмасом» 1
- 1 апреля 2018
- 01:13 Начо получил травму и может не сыграть за «Реал» в матче с «Ювентусом»
- 31 марта 2018
- 21:21 Примера. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл сделал дубль 4
- 30 марта 2018
- 10:15 Зидан дал отдых Роналду перед игрой с «Ювентусом» 3
- 20 марта 2018
- 09:06 Кузяев рад, что выбрал «Зенит», а не «Лас-Пальмас» 17
- 17 марта 2018
- 16:51 Примера. «Депортиво» Зеедорфа не справился с «Лас-Пальмасом» и не побеждает в 14-м матче кряду
- 12 марта 2018
- 07:31 Витоло забил последние три гола в Примере, выступая за три разных клуба
- 11 марта 2018
- 22:24 Примера. «Вильярреал» на выезде одолел «Лас-Пальмас»
- 6 марта 2018
- 00:48 Примера. «Сельта» одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом» 2