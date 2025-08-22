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Испания. Сегунда
Команды
Лас-Пальмас
€ 24 млн
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Сайт:
http://www.udlaspalmas.es
Тренер:
Луис Гарсия Фернандес
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Статистика
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Таблица
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
Фото
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Эспаньол» – «Лас-Пальмас»: Ла Лига, 24 мая 2025
2025.05.23 11:29
Прогноз на точный счeт матча «Лас-Пальмас» – «Леганес»: Ла Лига, 18 мая 2025
2025.05.17 11:05
Клуб с Канарских островов вылетел из Примеры
2025.05.15 10:05
Трансляция
«Севилья» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025
2025.05.13 21:20
Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Лас-Пальмас»: Ла Лига, 13 мая 2025
2025.05.12 09:31
Прогноз на точный счет матча «Лас-Пальмас» – «Райо Вальекано»: Ла Лига, 9 мая 2025
2025.05.08 09:58
Трансляция
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 18:20
Прогноз на точный счет матча «Лас-Пальмас» – «Валенсия»: Ла Лига, 3 мая 2025
2025.05.02 09:55
«Атлетик» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2025
2025.04.23 18:50
«Атлетик» – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.22 08:36
Трансляция
«Лас-Пальмас» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025
2025.04.19 20:50
«Лас-Пальмас» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.18 14:15
Трансляция
«Хетафе» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025
2025.04.12 16:05
Трансляция
«Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025
2025.04.06 13:50
Трансляция
«Сельта» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025
2025.03.31 20:50
«Спортинг» продал «Челси» двух игроков за 73 миллиона
2025.03.20 10:00
1
«Челси» заплатит 22 миллиона за португальского опорника
2025.03.15 12:24
Трансляция
«Лас-Пальмас» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025
2025.03.14 21:50
Трансляция
«Бетис» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025
2025.03.09 19:20
Трансляция
«Вальядолид» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025
2025.02.28 21:50
Примера. «Барселона» победила на Канарах (2:0) и возглавила таблицу
2025.02.23 01:00
1
Трансляция
«Лас-Пальмас» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025
2025.02.22 21:50
Трансляция
«Мальорка» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025
2025.02.16 19:20
Трансляция
«Лас-Пальмас» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 19:20
Трансляция
«Жирона» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2025
2025.02.03 21:50
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