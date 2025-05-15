Клуб с Канарских островов вылетел из Примеры

«Лас-Пальмас» покинет Примеру по итогам сезона-2024/25. Это стало ясно после победы «Алавеса» над «Валенсией» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании в среду.

«Алавес» занимает спасительное 17-е место в Примере с 38 очками за два тура до финиша. «Лас-Пальмас», идущий на 19-й строчке с 32 баллами, уже не сможет его опередить по результатам личных встреч, даже если сравняется по очкам.

Клуб с Канарских островов продержался в Примере два сезона подряд. В прошлом году он стал 16-м.