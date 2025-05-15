Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Клуб с Канарских островов вылетел из Примеры

Сегодня, 10:05

«Лас-Пальмас» покинет Примеру по итогам сезона-2024/25. Это стало ясно после победы «Алавеса» над «Валенсией» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании в среду.

«Алавес» занимает спасительное 17-е место в Примере с 38 очками за два тура до финиша. «Лас-Пальмас», идущий на 19-й строчке с 32 баллами, уже не сможет его опередить по результатам личных встреч, даже если сравняется по очкам.

Клуб с Канарских островов продержался в Примере два сезона подряд. В прошлом году он стал 16-м.

  • Всего «Лас-Пальмас» отыграл в элитном испанском дивизионе 36 сезонов. Лучшим результатом было вице-чемпионство в сезоне-1968/69.
  • Ранее шансы на сохранение прописки в Примере по итогам текущего сезона потерял «Вальядолид».

Еще по теме:
Анчелотти обратил внимание на число ударов по воротам у «Реала» в игре с «Мальоркой»
Счет матча «Реал» – «Мальорка» по угловым шокировал болельщиков 2
Примера. «Реал» вырвал победу над «Мальоркой» (2:1) и отсрочил чемпионство «Барселоны» 3
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Испания. Сегунда Валенсия Алавес Лас-Пальмас
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стал известен срок возможного контракта Карпина с «Динамо»
11:25
Орлов оценил решение тренеров «Зенита» доверить Соболеву первый пенальти
11:04
5
Губерниев призвал «Спартак» назначить царя вместо самозванцев
10:42
5
Мостовой сказал, у кого больше шансов в матче «Спартак» – «Ростов»
10:20
3
Тренер «Зенита» отреагировал на промах Соболева с пенальти
09:50
7
Агент Батракова ответил на вопрос о трансфере игрока в «Зенит»
09:31
Тренер «Зенита» остался недоволен судейством матча с ЦСКА: «Все против нас»
09:02
20
Мусаев рассказал об эмоциях после гола «Зениту»: «Стряхнул с себя все дерьмо»
08:35
4
Радимов определил фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»
08:15
6
Мостовой объяснил, почему ЦСКА наказал «Зенит» в кубковом матче
07:49
8
Все новости
Все новости
Анчелотти обратил внимание на число ударов по воротам у «Реала» в игре с «Мальоркой»
10:36
Клуб с Канарских островов вылетел из Примеры
10:05
Счет матча «Реал» – «Мальорка» по угловым шокировал болельщиков
00:36
2
Примера. «Реал» вырвал победу над «Мальоркой» (2:1) и отсрочил чемпионство «Барселоны»
00:25
3
«Реал» оформил трансфер защитника за 59 миллионов
00:12
Родриго отреагировал на информацию о нежелании играть за «Реал»
Вчера, 18:34
«Барселона» планирует выкупить самого дорогого игрока в мире
Вчера, 13:09
12
Рафинья убеждал Неймара вернуться в «Барселону»: подробности
13 мая
Рафинья из «Барселоны» ответил на вопрос о получении «Золотого мяча»
13 мая
«Реал» рассматривает трех центральных защитников из АПЛ
13 мая
1
Анчелотти высказался об уходе из «Реала»
13 мая
2
Анчелотти прокомментировал назначение в сборную Бразилии
13 мая
Родриго покинул тренировку «Реала» – он собирается уйти из клуба
13 мая
1
«Реал» расстанется с правым защитником
13 мая
Реакция Пике на победу «Барселоны» над «Реалом»
13 мая
В Испании раскрыли, чем Анчелотти разочаровал руководство «Реала»
12 мая
4
Мбаппе вошел в тройку главных претендентов на «Золотую бутсу»
12 мая
Мбаппе прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
12 мая
«Реал» отчитался о травмах по итогам Эль Класико
12 мая
Щесны прояснил свое будущее в «Барселоне»
12 мая
Агент Мендеш назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
12 мая
2
ВидеоСудья Эль Класико поблагодарил бога после отмены гола «Барселоны»
12 мая
2
Главный инсайдер мира Романо сообщил, кто сменит Анчелотти в «Реале»
12 мая
3
Раскрыта дата, когда Алонсо возглавит «Реал»
12 мая
Флик высказался о победе «Барселоны» над «Реалом»
11 мая
Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
11 мая
1
Примера. «Барселона» ушла с 0:2 против «Реала» (4:3) и оторвалась на 7 очков, у Мбаппе хет-трик
11 мая
24
«Барса» и «Реал» забили 6 голов в 1-м тайме Эль Класико
11 мая
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 