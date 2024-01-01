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Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур Таблица Сарагоса - : - Картахена Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур Таблица ФК Андорра - : - Вильярреал Б Не начался Реал Ов - : - Бургос Не начался Спортинг - : - Вальядолид Не начался Эспаньол - : - Мирандес Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур Таблица Альбасете - : - Расинг Не начался Расинг де Феррол - : - Леванте Не начался Леганес - : - Алькоркон Не начался Уэска - : - Аморебьета Не начался Эльче - : - Эйбар Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур Таблица Тенерифе - : - Эльденсе Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур Таблица Вальядолид - : - Реал Ов Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур Таблица Расинг - : - Леганес Не начался Эйбар - : - Эспаньол Не начался Вильярреал Б - : - Сарагоса Не начался Леванте - : - ФК Андорра Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур Таблица Эльденсе - : - Расинг де Феррол Не начался Алькоркон - : - Тенерифе Не начался Бургос - : - Спортинг Не начался Картахена - : - Эльче Не начался Аморебьета - : - Альбасете Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур Таблица Мирандес - : - Уэска Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур Таблица Спортинг - : - Альбасете Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур Таблица Бургос - : - Картахена Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур Таблица Эльденсе - : - Вильярреал Б Не начался Эспаньол - : - Уэска Не начался Расинг де Феррол - : - Расинг Не начался Реал Ов - : - Леванте Не начался ФК Андорра - : - Вальядолид Не начался Тенерифе - : - Мирандес Не начался Сарагоса - : - Аморебьета Не начался Леганес - : - Эйбар Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур Таблица Эльче - : - Алькоркон Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 30 тур Таблица Альбасете - : - Реал Ов Не начался Алькоркон - : - Эспаньол Не начался Аморебьета - : - Леганес Не начался Картахена - : - Расинг де Феррол Не начался Леванте - : - Спортинг Не начался Расинг - : - Тенерифе Не начался Вальядолид - : - Сарагоса Не начался Уэска - : - ФК Андорра Не начался Эйбар - : - Бургос Не начался Вильярреал Б - : - Эльче Не начался Мирандес - : - Эльденсе Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 31 тур Таблица Бургос - : - Леванте Не начался Эйбар - : - Вильярреал Б Не начался Расинг де Феррол - : - Вальядолид Не начался Леганес - : - Мирандес Не начался Реал Ов - : - Расинг Не начался Эльче - : - Альбасете Не начался Спортинг - : - Алькоркон Не начался ФК Андорра - : - Аморебьета Не начался Эльденсе - : - Картахена Не начался Сарагоса - : - Эспаньол Не начался Тенерифе - : - Уэска Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 32 тур Таблица Альбасете - : - Расинг де Феррол Не начался Алькоркон - : - Реал Ов Не начался Аморебьета - : - Спортинг Не начался Эспаньол - : - Тенерифе Не начался Мирандес - : - Сарагоса Не начался Картахена - : - ФК Андорра Не начался Уэска - : - Бургос Не начался Вальядолид - : - Эйбар Не начался Леванте - : - Эльче Не начался Расинг - : - Эльденсе Не начался Вильярреал Б - : - Леганес Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 33 тур Таблица Альбасете - : - Уэска Не начался Алькоркон - : - Аморебьета Не начался ФК Андорра - : - Мирандес Не начался Бургос - : - Эспаньол Не начался Эйбар - : - Эльденсе Не начался Реал Ов - : - Вильярреал Б Не начался Леганес - : - Картахена Не начался Расинг де Феррол - : - Эльче Не начался Вальядолид - : - Леванте Не начался Спортинг - : - Расинг Не начался Сарагоса - : - Тенерифе Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 34 тур Таблица Аморебьета - : - Расинг де Феррол Не начался Картахена - : - Вальядолид Не начался Эльче - : - Реал Ов Не начался Уэска - : - Леганес Не начался Леванте - : - Сарагоса Не начался Мирандес - : - Спортинг Не начался Эспаньол - : - Альбасете Не начался Расинг - : - Алькоркон Не начался Эльденсе - : - ФК Андорра Не начался Вильярреал Б - : - Бургос Не начался Тенерифе - : - Эйбар Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 35 тур Таблица Альбасете - : - Тенерифе Не начался Алькоркон - : - Вильярреал Б Не начался ФК Андорра - : - Эйбар Не начался Бургос - : - Расинг Не начался Расинг де Феррол - : - Уэска Не начался Леванте - : - Аморебьета Не начался Спортинг - : - Картахена Не начался Сарагоса - : - Эльче Не начался Вальядолид - : - Эльденсе Не начался Леганес - : - Эспаньол Не начался Реал Ов - : - Мирандес Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 36 тур Таблица Расинг - : - Леванте Не начался Аморебьета - : - Вальядолид Не начался Картахена - : - Реал Ов Не начался Эльче - : - Спортинг Не начался Уэска - : - Сарагоса Не начался Эльденсе - : - Альбасете Не начался Эйбар - : - Алькоркон Не начался Эспаньол - : - ФК Андорра Не начался Мирандес - : - Бургос Не начался Вильярреал Б - : - Расинг де Феррол Не начался Тенерифе - : - Леганес Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 37 тур Таблица Альбасете - : - Эйбар Не начался Алькоркон - : - Эльденсе Не начался ФК Андорра - : - Расинг Не начался Эльче - : - Эспаньол Не начался Расинг де Феррол - : - Мирандес Не начался Леганес - : - Сарагоса Не начался Реал Ов - : - Тенерифе Не начался Спортинг - : - Вильярреал Б Не начался Бургос - : - Аморебьета Не начался Леванте - : - Картахена Не начался Вальядолид - : - Уэска Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 38 тур Таблица Эльденсе - : - Леганес Не начался Эспаньол - : - Спортинг Не начался Уэска - : - Реал Ов Не начался Мирандес - : - Вальядолид Не начался ФК Андорра - : - Альбасете Не начался Картахена - : - Алькоркон Не начался Эйбар - : - Аморебьета Не начался Сарагоса - : - Бургос Не начался Расинг - : - Эльче Не начался Тенерифе - : - Расинг де Феррол Не начался Вильярреал Б - : - Леванте Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 39 тур Таблица Альбасете - : - Леганес Не начался Аморебьета - : - Вильярреал Б Не начался Бургос - : - Эльденсе Не начался Картахена - : - Тенерифе Не начался Эльче - : - Уэска Не начался Реал Ов - : - Сарагоса Не начался Расинг де Феррол - : - Алькоркон Не начался Спортинг - : - ФК Андорра Не начался Леванте - : - Эйбар Не начался Вальядолид - : - Эспаньол Не начался Расинг - : - Мирандес Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 40 тур Таблица Алькоркон - : - Вальядолид Не начался ФК Андорра - : - Бургос Не начался Эльденсе - : - Леванте Не начался Эспаньол - : - Реал Ов Не начался Уэска - : - Расинг Не начался Леганес - : - Спортинг Не начался Вильярреал Б - : - Альбасете Не начался Тенерифе - : - Аморебьета Не начался Эйбар - : - Картахена Не начался Мирандес - : - Эльче Не начался Сарагоса - : - Расинг де Феррол Не начался

Испания. Сегунда (2023/2024). 41 тур Таблица Альбасете - : - Мирандес Не начался Аморебьета - : - Эспаньол Не начался Бургос - : - Тенерифе Не начался Картахена - : - Уэска Не начался Эльче - : - Эльденсе Не начался Расинг де Феррол - : - Леганес Не начался Расинг - : - Сарагоса Не начался Леванте - : - Алькоркон Не начался Реал Ов - : - ФК Андорра Не начался Спортинг - : - Эйбар Не начался Вальядолид - : - Вильярреал Б Не начался