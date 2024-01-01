январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Испания. Сегунда (2023/2024). 26 тур
Аморебьета
- : -
Эльче
Не начался
Эльденсе
- : -
Уэска
Не начался
Спортинг
- : -
Реал Ов
Не начался
Расинг
- : -
Эспаньол
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 26 тур
Вильярреал Б
- : -
Тенерифе
Не начался
Алькоркон
- : -
ФК Андорра
Не начался
Картахена
- : -
Мирандес
Не начался
Эйбар
- : -
Сарагоса
Не начался
Бургос
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 26 тур
Вальядолид
- : -
Альбасете
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур
Сарагоса
- : -
Картахена
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур
ФК Андорра
- : -
Вильярреал Б
Не начался
Реал Ов
- : -
Бургос
Не начался
Спортинг
- : -
Вальядолид
Не начался
Эспаньол
- : -
Мирандес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур
Альбасете
- : -
Расинг
Не начался
Расинг де Феррол
- : -
Леванте
Не начался
Леганес
- : -
Алькоркон
Не начался
Уэска
- : -
Аморебьета
Не начался
Эльче
- : -
Эйбар
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур
Тенерифе
- : -
Эльденсе
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур
Вальядолид
- : -
Реал Ов
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур
Расинг
- : -
Леганес
Не начался
Эйбар
- : -
Эспаньол
Не начался
Вильярреал Б
- : -
Сарагоса
Не начался
Леванте
- : -
ФК Андорра
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур
Эльденсе
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Алькоркон
- : -
Тенерифе
Не начался
Бургос
- : -
Спортинг
Не начался
Картахена
- : -
Эльче
Не начался
Аморебьета
- : -
Альбасете
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур
Мирандес
- : -
Уэска
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур
Спортинг
- : -
Альбасете
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур
Бургос
- : -
Картахена
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур
Эльденсе
- : -
Вильярреал Б
Не начался
Эспаньол
- : -
Уэска
Не начался
Расинг де Феррол
- : -
Расинг
Не начался
Реал Ов
- : -
Леванте
Не начался
ФК Андорра
- : -
Вальядолид
Не начался
Тенерифе
- : -
Мирандес
Не начался
Сарагоса
- : -
Аморебьета
Не начался
Леганес
- : -
Эйбар
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур
Эльче
- : -
Алькоркон
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 30 тур
Альбасете
- : -
Реал Ов
Не начался
Алькоркон
- : -
Эспаньол
Не начался
Аморебьета
- : -
Леганес
Не начался
Картахена
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Леванте
- : -
Спортинг
Не начался
Расинг
- : -
Тенерифе
Не начался
Вальядолид
- : -
Сарагоса
Не начался
Уэска
- : -
ФК Андорра
Не начался
Эйбар
- : -
Бургос
Не начался
Вильярреал Б
- : -
Эльче
Не начался
Мирандес
- : -
Эльденсе
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 31 тур
Бургос
- : -
Леванте
Не начался
Эйбар
- : -
Вильярреал Б
Не начался
Расинг де Феррол
- : -
Вальядолид
Не начался
Леганес
- : -
Мирандес
Не начался
Реал Ов
- : -
Расинг
Не начался
Эльче
- : -
Альбасете
Не начался
Спортинг
- : -
Алькоркон
Не начался
ФК Андорра
- : -
Аморебьета
Не начался
Эльденсе
- : -
Картахена
Не начался
Сарагоса
- : -
Эспаньол
Не начался
Тенерифе
- : -
Уэска
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 32 тур
Альбасете
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Алькоркон
- : -
Реал Ов
Не начался
Аморебьета
- : -
Спортинг
Не начался
Эспаньол
- : -
Тенерифе
Не начался
Мирандес
- : -
Сарагоса
Не начался
Картахена
- : -
ФК Андорра
Не начался
Уэска
- : -
Бургос
Не начался
Вальядолид
- : -
Эйбар
Не начался
Леванте
- : -
Эльче
Не начался
Расинг
- : -
Эльденсе
Не начался
Вильярреал Б
- : -
Леганес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 33 тур
Альбасете
- : -
Уэска
Не начался
Алькоркон
- : -
Аморебьета
Не начался
ФК Андорра
- : -
Мирандес
Не начался
Бургос
- : -
Эспаньол
Не начался
Эйбар
- : -
Эльденсе
Не начался
Реал Ов
- : -
Вильярреал Б
Не начался
Леганес
- : -
Картахена
Не начался
Расинг де Феррол
- : -
Эльче
Не начался
Вальядолид
- : -
Леванте
Не начался
Спортинг
- : -
Расинг
Не начался
Сарагоса
- : -
Тенерифе
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 34 тур
Аморебьета
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Картахена
- : -
Вальядолид
Не начался
Эльче
- : -
Реал Ов
Не начался
Уэска
- : -
Леганес
Не начался
Леванте
- : -
Сарагоса
Не начался
Мирандес
- : -
Спортинг
Не начался
Эспаньол
- : -
Альбасете
Не начался
Расинг
- : -
Алькоркон
Не начался
Эльденсе
- : -
ФК Андорра
Не начался
Вильярреал Б
- : -
Бургос
Не начался
Тенерифе
- : -
Эйбар
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 35 тур
Альбасете
- : -
Тенерифе
Не начался
Алькоркон
- : -
Вильярреал Б
Не начался
ФК Андорра
- : -
Эйбар
Не начался
Бургос
- : -
Расинг
Не начался
Расинг де Феррол
- : -
Уэска
Не начался
Леванте
- : -
Аморебьета
Не начался
Спортинг
- : -
Картахена
Не начался
Сарагоса
- : -
Эльче
Не начался
Вальядолид
- : -
Эльденсе
Не начался
Леганес
- : -
Эспаньол
Не начался
Реал Ов
- : -
Мирандес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 36 тур
Расинг
- : -
Леванте
Не начался
Аморебьета
- : -
Вальядолид
Не начался
Картахена
- : -
Реал Ов
Не начался
Эльче
- : -
Спортинг
Не начался
Уэска
- : -
Сарагоса
Не начался
Эльденсе
- : -
Альбасете
Не начался
Эйбар
- : -
Алькоркон
Не начался
Эспаньол
- : -
ФК Андорра
Не начался
Мирандес
- : -
Бургос
Не начался
Вильярреал Б
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Тенерифе
- : -
Леганес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 37 тур
Альбасете
- : -
Эйбар
Не начался
Алькоркон
- : -
Эльденсе
Не начался
ФК Андорра
- : -
Расинг
Не начался
Эльче
- : -
Эспаньол
Не начался
Расинг де Феррол
- : -
Мирандес
Не начался
Леганес
- : -
Сарагоса
Не начался
Реал Ов
- : -
Тенерифе
Не начался
Спортинг
- : -
Вильярреал Б
Не начался
Бургос
- : -
Аморебьета
Не начался
Леванте
- : -
Картахена
Не начался
Вальядолид
- : -
Уэска
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 38 тур
Эльденсе
- : -
Леганес
Не начался
Эспаньол
- : -
Спортинг
Не начался
Уэска
- : -
Реал Ов
Не начался
Мирандес
- : -
Вальядолид
Не начался
ФК Андорра
- : -
Альбасете
Не начался
Картахена
- : -
Алькоркон
Не начался
Эйбар
- : -
Аморебьета
Не начался
Сарагоса
- : -
Бургос
Не начался
Расинг
- : -
Эльче
Не начался
Тенерифе
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Вильярреал Б
- : -
Леванте
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 39 тур
Альбасете
- : -
Леганес
Не начался
Аморебьета
- : -
Вильярреал Б
Не начался
Бургос
- : -
Эльденсе
Не начался
Картахена
- : -
Тенерифе
Не начался
Эльче
- : -
Уэска
Не начался
Реал Ов
- : -
Сарагоса
Не начался
Расинг де Феррол
- : -
Алькоркон
Не начался
Спортинг
- : -
ФК Андорра
Не начался
Леванте
- : -
Эйбар
Не начался
Вальядолид
- : -
Эспаньол
Не начался
Расинг
- : -
Мирандес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 40 тур
Алькоркон
- : -
Вальядолид
Не начался
ФК Андорра
- : -
Бургос
Не начался
Эльденсе
- : -
Леванте
Не начался
Эспаньол
- : -
Реал Ов
Не начался
Уэска
- : -
Расинг
Не начался
Леганес
- : -
Спортинг
Не начался
Вильярреал Б
- : -
Альбасете
Не начался
Тенерифе
- : -
Аморебьета
Не начался
Эйбар
- : -
Картахена
Не начался
Мирандес
- : -
Эльче
Не начался
Сарагоса
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 41 тур
Альбасете
- : -
Мирандес
Не начался
Аморебьета
- : -
Эспаньол
Не начался
Бургос
- : -
Тенерифе
Не начался
Картахена
- : -
Уэска
Не начался
Эльче
- : -
Эльденсе
Не начался
Расинг де Феррол
- : -
Леганес
Не начался
Расинг
- : -
Сарагоса
Не начался
Леванте
- : -
Алькоркон
Не начался
Реал Ов
- : -
ФК Андорра
Не начался
Спортинг
- : -
Эйбар
Не начался
Вальядолид
- : -
Вильярреал Б
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 42 тур
Алькоркон
- : -
Бургос
Не начался
ФК Андорра
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Эйбар
- : -
Реал Ов
Не начался
Эльденсе
- : -
Спортинг
Не начался
Уэска
- : -
Леванте
Не начался
Тенерифе
- : -
Вальядолид
Не начался
Сарагоса
- : -
Альбасете
Не начался
Мирандес
- : -
Аморебьета
Не начался
Эспаньол
- : -
Картахена
Не начался
Леганес
- : -
Эльче
Не начался
Вильярреал Б
- : -
Расинг
Не начался