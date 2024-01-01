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Футбол онлайн - Испания. Сегунда

Все матчи Онлайн Завершенные Избранные
08 чт 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пн
Матчей пока что нет
Испания. Сегунда (2023/2024). 26 тур Таблица
Сегодня, 18:15
Аморебьета
- : -
Эльче
Не начался
П1
4.15
Х
3.05
П2
2.08
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Сегодня, 18:15
Эльденсе
- : -
Уэска
Не начался
П1
2.05
Х
2.95
П2
4.4
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Сегодня, 20:30
Спортинг
- : -
Реал Ов
Не начался
П1
2.45
Х
2.9
П2
3.35
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Сегодня, 23:00
Расинг
- : -
Эспаньол
Не начался
П1
2.55
Х
3.05
П2
3.05
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Испания. Сегунда (2023/2024). 26 тур Таблица
11 февраля, 16:00
Вильярреал Б
- : -
Тенерифе
Не начался
П1
3
Х
3
П2
2.6
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11 февраля, 18:15
Алькоркон
- : -
ФК Андорра
Не начался
П1
2.6
Х
2.95
П2
3.05
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11 февраля, 18:15
Картахена
- : -
Мирандес
Не начался
П1
2.25
Х
3.05
П2
3.55
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11 февраля, 20:30
Эйбар
- : -
Сарагоса
Не начался
П1
1.9
Х
3.2
П2
4.7
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11 февраля, 23:00
Бургос
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
П1
2.1
Х
3.05
П2
3.95
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Испания. Сегунда (2023/2024). 26 тур Таблица
12 февраля, 22:30
Вальядолид
- : -
Альбасете
Не начался
П1
1.85
Х
3.45
П2
4.5
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Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур Таблица
16 февраля, 22:30
Сарагоса
- : -
Картахена
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур Таблица
17 февраля, 18:15
ФК Андорра
- : -
Вильярреал Б
Не начался
17 февраля, 18:15
Реал Ов
- : -
Бургос
Не начался
17 февраля, 20:30
Спортинг
- : -
Вальядолид
Не начался
17 февраля, 23:00
Эспаньол
- : -
Мирандес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур Таблица
18 февраля, 16:00
Альбасете
- : -
Расинг
Не начался
18 февраля, 18:15
Расинг де Феррол
- : -
Леванте
Не начался
18 февраля, 18:15
Леганес
- : -
Алькоркон
Не начался
18 февраля, 20:30
Уэска
- : -
Аморебьета
Не начался
18 февраля, 23:00
Эльче
- : -
Эйбар
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 27 тур Таблица
19 февраля, 22:30
Тенерифе
- : -
Эльденсе
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур Таблица
23 февраля, 22:30
Вальядолид
- : -
Реал Ов
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур Таблица
24 февраля, 18:15
Расинг
- : -
Леганес
Не начался
24 февраля, 20:30
Эйбар
- : -
Эспаньол
Не начался
24 февраля, 20:30
Вильярреал Б
- : -
Сарагоса
Не начался
24 февраля, 23:00
Леванте
- : -
ФК Андорра
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур Таблица
25 февраля, 16:00
Эльденсе
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
25 февраля, 18:15
Алькоркон
- : -
Тенерифе
Не начался
25 февраля, 18:15
Бургос
- : -
Спортинг
Не начался
25 февраля, 20:30
Картахена
- : -
Эльче
Не начался
25 февраля, 23:00
Аморебьета
- : -
Альбасете
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 28 тур Таблица
26 февраля, 22:30
Мирандес
- : -
Уэска
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур Таблица
1 марта, 22:30
Спортинг
- : -
Альбасете
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур Таблица
2 марта, 23:00
Бургос
- : -
Картахена
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур Таблица
3 марта, 00:00
Эльденсе
- : -
Вильярреал Б
Не начался
3 марта, 00:00
Эспаньол
- : -
Уэска
Не начался
3 марта, 00:00
Расинг де Феррол
- : -
Расинг
Не начался
3 марта, 00:00
Реал Ов
- : -
Леванте
Не начался
3 марта, 16:00
ФК Андорра
- : -
Вальядолид
Не начался
3 марта, 18:15
Тенерифе
- : -
Мирандес
Не начался
3 марта, 20:30
Сарагоса
- : -
Аморебьета
Не начался
3 марта, 23:00
Леганес
- : -
Эйбар
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 29 тур Таблица
4 марта, 22:30
Эльче
- : -
Алькоркон
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 30 тур Таблица
10 марта, 00:00
Альбасете
- : -
Реал Ов
Не начался
10 марта, 00:00
Алькоркон
- : -
Эспаньол
Не начался
10 марта, 00:00
Аморебьета
- : -
Леганес
Не начался
10 марта, 00:00
Картахена
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
10 марта, 00:00
Леванте
- : -
Спортинг
Не начался
10 марта, 00:00
Расинг
- : -
Тенерифе
Не начался
10 марта, 00:00
Вальядолид
- : -
Сарагоса
Не начался
10 марта, 00:00
Уэска
- : -
ФК Андорра
Не начался
10 марта, 00:00
Эйбар
- : -
Бургос
Не начался
10 марта, 00:00
Вильярреал Б
- : -
Эльче
Не начался
10 марта, 00:00
Мирандес
- : -
Эльденсе
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 31 тур Таблица
17 марта, 00:00
Бургос
- : -
Леванте
Не начался
17 марта, 00:00
Эйбар
- : -
Вильярреал Б
Не начался
17 марта, 00:00
Расинг де Феррол
- : -
Вальядолид
Не начался
17 марта, 00:00
Леганес
- : -
Мирандес
Не начался
17 марта, 00:00
Реал Ов
- : -
Расинг
Не начался
17 марта, 00:00
Эльче
- : -
Альбасете
Не начался
17 марта, 00:00
Спортинг
- : -
Алькоркон
Не начался
17 марта, 00:00
ФК Андорра
- : -
Аморебьета
Не начался
17 марта, 00:00
Эльденсе
- : -
Картахена
Не начался
17 марта, 00:00
Сарагоса
- : -
Эспаньол
Не начался
17 марта, 00:00
Тенерифе
- : -
Уэска
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 32 тур Таблица
24 марта, 00:00
Альбасете
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
24 марта, 00:00
Алькоркон
- : -
Реал Ов
Не начался
24 марта, 00:00
Аморебьета
- : -
Спортинг
Не начался
24 марта, 00:00
Эспаньол
- : -
Тенерифе
Не начался
24 марта, 00:00
Мирандес
- : -
Сарагоса
Не начался
24 марта, 00:00
Картахена
- : -
ФК Андорра
Не начался
24 марта, 00:00
Уэска
- : -
Бургос
Не начался
24 марта, 00:00
Вальядолид
- : -
Эйбар
Не начался
24 марта, 00:00
Леванте
- : -
Эльче
Не начался
24 марта, 00:00
Расинг
- : -
Эльденсе
Не начался
24 марта, 00:00
Вильярреал Б
- : -
Леганес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 33 тур Таблица
31 марта, 00:00
Альбасете
- : -
Уэска
Не начался
31 марта, 00:00
Алькоркон
- : -
Аморебьета
Не начался
31 марта, 00:00
ФК Андорра
- : -
Мирандес
Не начался
31 марта, 00:00
Бургос
- : -
Эспаньол
Не начался
31 марта, 00:00
Эйбар
- : -
Эльденсе
Не начался
31 марта, 00:00
Реал Ов
- : -
Вильярреал Б
Не начался
31 марта, 00:00
Леганес
- : -
Картахена
Не начался
31 марта, 00:00
Расинг де Феррол
- : -
Эльче
Не начался
31 марта, 00:00
Вальядолид
- : -
Леванте
Не начался
31 марта, 00:00
Спортинг
- : -
Расинг
Не начался
31 марта, 00:00
Сарагоса
- : -
Тенерифе
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 34 тур Таблица
7 апреля, 00:00
Аморебьета
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
7 апреля, 00:00
Картахена
- : -
Вальядолид
Не начался
7 апреля, 00:00
Эльче
- : -
Реал Ов
Не начался
7 апреля, 00:00
Уэска
- : -
Леганес
Не начался
7 апреля, 00:00
Леванте
- : -
Сарагоса
Не начался
7 апреля, 00:00
Мирандес
- : -
Спортинг
Не начался
7 апреля, 00:00
Эспаньол
- : -
Альбасете
Не начался
7 апреля, 00:00
Расинг
- : -
Алькоркон
Не начался
7 апреля, 00:00
Эльденсе
- : -
ФК Андорра
Не начался
7 апреля, 00:00
Вильярреал Б
- : -
Бургос
Не начался
7 апреля, 00:00
Тенерифе
- : -
Эйбар
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 35 тур Таблица
14 апреля, 00:00
Альбасете
- : -
Тенерифе
Не начался
14 апреля, 00:00
Алькоркон
- : -
Вильярреал Б
Не начался
14 апреля, 00:00
ФК Андорра
- : -
Эйбар
Не начался
14 апреля, 00:00
Бургос
- : -
Расинг
Не начался
14 апреля, 00:00
Расинг де Феррол
- : -
Уэска
Не начался
14 апреля, 00:00
Леванте
- : -
Аморебьета
Не начался
14 апреля, 00:00
Спортинг
- : -
Картахена
Не начался
14 апреля, 00:00
Сарагоса
- : -
Эльче
Не начался
14 апреля, 00:00
Вальядолид
- : -
Эльденсе
Не начался
14 апреля, 00:00
Леганес
- : -
Эспаньол
Не начался
14 апреля, 00:00
Реал Ов
- : -
Мирандес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 36 тур Таблица
21 апреля, 00:00
Расинг
- : -
Леванте
Не начался
21 апреля, 00:00
Аморебьета
- : -
Вальядолид
Не начался
21 апреля, 00:00
Картахена
- : -
Реал Ов
Не начался
21 апреля, 00:00
Эльче
- : -
Спортинг
Не начался
21 апреля, 00:00
Уэска
- : -
Сарагоса
Не начался
21 апреля, 00:00
Эльденсе
- : -
Альбасете
Не начался
21 апреля, 00:00
Эйбар
- : -
Алькоркон
Не начался
21 апреля, 00:00
Эспаньол
- : -
ФК Андорра
Не начался
21 апреля, 00:00
Мирандес
- : -
Бургос
Не начался
21 апреля, 00:00
Вильярреал Б
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
21 апреля, 00:00
Тенерифе
- : -
Леганес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 37 тур Таблица
28 апреля, 00:00
Альбасете
- : -
Эйбар
Не начался
28 апреля, 00:00
Алькоркон
- : -
Эльденсе
Не начался
28 апреля, 00:00
ФК Андорра
- : -
Расинг
Не начался
28 апреля, 00:00
Эльче
- : -
Эспаньол
Не начался
28 апреля, 00:00
Расинг де Феррол
- : -
Мирандес
Не начался
28 апреля, 00:00
Леганес
- : -
Сарагоса
Не начался
28 апреля, 00:00
Реал Ов
- : -
Тенерифе
Не начался
28 апреля, 00:00
Спортинг
- : -
Вильярреал Б
Не начался
28 апреля, 00:00
Бургос
- : -
Аморебьета
Не начался
28 апреля, 00:00
Леванте
- : -
Картахена
Не начался
28 апреля, 00:00
Вальядолид
- : -
Уэска
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 38 тур Таблица
5 мая, 00:00
Эльденсе
- : -
Леганес
Не начался
5 мая, 00:00
Эспаньол
- : -
Спортинг
Не начался
5 мая, 00:00
Уэска
- : -
Реал Ов
Не начался
5 мая, 00:00
Мирандес
- : -
Вальядолид
Не начался
5 мая, 00:00
ФК Андорра
- : -
Альбасете
Не начался
5 мая, 00:00
Картахена
- : -
Алькоркон
Не начался
5 мая, 00:00
Эйбар
- : -
Аморебьета
Не начался
5 мая, 00:00
Сарагоса
- : -
Бургос
Не начался
5 мая, 00:00
Расинг
- : -
Эльче
Не начался
5 мая, 00:00
Тенерифе
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
5 мая, 00:00
Вильярреал Б
- : -
Леванте
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 39 тур Таблица
12 мая, 00:00
Альбасете
- : -
Леганес
Не начался
12 мая, 00:00
Аморебьета
- : -
Вильярреал Б
Не начался
12 мая, 00:00
Бургос
- : -
Эльденсе
Не начался
12 мая, 00:00
Картахена
- : -
Тенерифе
Не начался
12 мая, 00:00
Эльче
- : -
Уэска
Не начался
12 мая, 00:00
Реал Ов
- : -
Сарагоса
Не начался
12 мая, 00:00
Расинг де Феррол
- : -
Алькоркон
Не начался
12 мая, 00:00
Спортинг
- : -
ФК Андорра
Не начался
12 мая, 00:00
Леванте
- : -
Эйбар
Не начался
12 мая, 00:00
Вальядолид
- : -
Эспаньол
Не начался
12 мая, 00:00
Расинг
- : -
Мирандес
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 40 тур Таблица
19 мая, 00:00
Алькоркон
- : -
Вальядолид
Не начался
19 мая, 00:00
ФК Андорра
- : -
Бургос
Не начался
19 мая, 00:00
Эльденсе
- : -
Леванте
Не начался
19 мая, 00:00
Эспаньол
- : -
Реал Ов
Не начался
19 мая, 00:00
Уэска
- : -
Расинг
Не начался
19 мая, 00:00
Леганес
- : -
Спортинг
Не начался
19 мая, 00:00
Вильярреал Б
- : -
Альбасете
Не начался
19 мая, 00:00
Тенерифе
- : -
Аморебьета
Не начался
19 мая, 00:00
Эйбар
- : -
Картахена
Не начался
19 мая, 00:00
Мирандес
- : -
Эльче
Не начался
19 мая, 00:00
Сарагоса
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 41 тур Таблица
26 мая, 00:00
Альбасете
- : -
Мирандес
Не начался
26 мая, 00:00
Аморебьета
- : -
Эспаньол
Не начался
26 мая, 00:00
Бургос
- : -
Тенерифе
Не начался
26 мая, 00:00
Картахена
- : -
Уэска
Не начался
26 мая, 00:00
Эльче
- : -
Эльденсе
Не начался
26 мая, 00:00
Расинг де Феррол
- : -
Леганес
Не начался
26 мая, 00:00
Расинг
- : -
Сарагоса
Не начался
26 мая, 00:00
Леванте
- : -
Алькоркон
Не начался
26 мая, 00:00
Реал Ов
- : -
ФК Андорра
Не начался
26 мая, 00:00
Спортинг
- : -
Эйбар
Не начался
26 мая, 00:00
Вальядолид
- : -
Вильярреал Б
Не начался
Испания. Сегунда (2023/2024). 42 тур Таблица
2 июня, 00:00
Алькоркон
- : -
Бургос
Не начался
2 июня, 00:00
ФК Андорра
- : -
Расинг де Феррол
Не начался
2 июня, 00:00
Эйбар
- : -
Реал Ов
Не начался
2 июня, 00:00
Эльденсе
- : -
Спортинг
Не начался
2 июня, 00:00
Уэска
- : -
Леванте
Не начался
2 июня, 00:00
Тенерифе
- : -
Вальядолид
Не начался
2 июня, 00:00
Сарагоса
- : -
Альбасете
Не начался
2 июня, 00:00
Мирандес
- : -
Аморебьета
Не начался
2 июня, 00:00
Эспаньол
- : -
Картахена
Не начался
2 июня, 00:00
Леганес
- : -
Эльче
Не начался
2 июня, 00:00
Вильярреал Б
- : -
Расинг
Не начался
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