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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
€ 46 млн
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Испания. Сегунда
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Сайт:
http://www.rcdmallorca.es
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Таблица
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
Трансляция
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Леванте» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.15
16 мая
Трансляция
«Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Символическая сборная сезона Ла Лиги-2025/26
13 мая
«Хетафе» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.5
12 мая
Трансляция
«Мальорка» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Мальорка» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.60
9 мая
Трансляция
«Жирона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Жирона» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 апреля
Трансляция
«Алавес» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026
21 апреля
«Мальорка» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 2.5
20 апреля
«Барселона» рассматривает трех форвардов
18 апреля
3
Трансляция
«Мальорка» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
Винисиус угрожал расправой игроку «Мальорки»
7 апреля
2
Фото
Тренера «Мальорки», обыгравшего «Реал», из-за внешности сравнили с владельцем ночного клуба
5 апреля
1
Арбелоа нашел виновного в сенсационном поражении «Реала» на Мальорке
5 апреля
2
Примера. «Реал» проиграл на Мальорке (1:2) перед матчем с «Баварией»
4 апреля
5
«Мальорка» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
Стало известно, получил ли Винисиус травму в сборной Бразилии
29 марта
1
Трансляция
«Эльче» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
«Эльче» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 2.15
21 марта
Трансляция
«Мальорка» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
«Мальорка» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.00
15 марта
Трансляция
«Осасуна» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Осасуна» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.75
5 марта
1
2
3
4
5
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