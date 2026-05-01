01.05.2026, пятница, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-3-3
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
22
Рейс
22
Мартинес
8
Бельтран
27
Витсель
21
Унаи
73
Рока
30
Эчеверри
11
Цыганков
3-2-2-2-1
13
Роман
24
Маффео
24
Вальент
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
30
Калумба
20
Торре
19
Мурики
17
Блинд
15
Ринкон
15
Ринкон
17
Блинд
8
Бельтран
18
Лемар
18
Лемар
8
Бельтран
73
Рока
17
Хиль
17
Хиль
73
Рока
30
Эчеверри
7
Стуани
7
Стуани
30
Эчеверри
10
Дардер
4
Лопес
4
Лопес
10
Дардер
8
Морланес
19
Льябрес
19
Льябрес
8
Морланес
Вирджили
6
Санчес
6
Санчес
Вирджили
30
Калумба
11
Вирджили
11
Вирджили
30
Калумба
20
Торре
11
Лувумбо
11
Лувумбо
20
Торре
Остались в запасе
Жирона
Мальорка
25
Владислав Крапивцов
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Жирона - Мальорка
4
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
25
Офсайды
1
0
Количество передач
509
363
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.99
0.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Мальорки», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:99 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»