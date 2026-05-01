Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Жирона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

«Жирона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

1 мая, 20:50
Жирона
01.05.2026, пятница, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
43' С. Кошта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
15
Уго Ринкон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
18
Тома Лемар
АП
23
Иван Мартин
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Ян Вирджили
ЛВ
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
4-3-3
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
22
Рейс
22
Мартинес
8
Бельтран
27
Витсель
21
Унаи
73
Рока
30
Эчеверри
11
Цыганков
3-2-2-2-1
13
Роман
24
Маффео
24
Вальент
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
30
Калумба
20
Торре
19
Мурики
17
Блинд
15
Ринкон
15
Ринкон
17
Блинд
8
Бельтран
18
Лемар
18
Лемар
8
Бельтран
73
Рока
17
Хиль
17
Хиль
73
Рока
30
Эчеверри
7
Стуани
7
Стуани
30
Эчеверри
10
Дардер
4
Лопес
4
Лопес
10
Дардер
8
Морланес
19
Льябрес
19
Льябрес
8
Морланес
Вирджили
6
Санчес
6
Санчес
Вирджили
30
Калумба
11
Вирджили
11
Вирджили
30
Калумба
20
Торре
11
Лувумбо
11
Лувумбо
20
Торре
Остались в запасе
Жирона
Мальорка
25
Владислав Крапивцов
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Cesc Riba
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Мартин Демичелис
Жирона
Точно не сыграют
Хуан Карлос
ВР
Алекс Морено
ЛЗ
Порту
ПВ
Абель Руис
ЦФ
Владислав Ванат
ЦФ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Мальорка
Точно не сыграют
Лукас Бергстрем
ВР
Матео Жозеф
ЦФ
Мараш Кумбула
ЦЗ
Антонио Раильо
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Статистика матча Жирона - Мальорка
4
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
25
Офсайды
1
0
Количество передач
509
363
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.09
xGP (предотвращенные голы)
0.99
0.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Мальорки», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:99 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Мальорка»

«Жирона» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Жирона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
2
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
2
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+