- 28 января
- 23:37 Педри забил в юбилейном матче за «Барселону»
- 20:12 Примера. «Барселона» обыграла «Жирону» в каталонском дерби (1:0) 1
- 17 января
- 15:56 «Жирона» купила самого дорогого игрока чемпионата Украины 3
- 11:30 Украинец Цыганков перейдет в «Жирону» до конца месяца. Контракт согласован 1
- 14 января
- 18:38 Цыганков перейдет из «Динамо» К в «Жирону» 1
- 18 декабря 2022
- 02:30 Товарищеские матчи. «Манчестер Сити» победил «Жирону», «Интер» сыграл вничью с «Бетисом»
- 31 октября 2022
- 15:57 Карвахаль – арбитру матча с «Жироной»: «Отсудить хуже просто невозможно» 4
- 09:09 «Спорное судейство лишило нас победы». «Реал» – о ничьей с «Жироной»
- 07:41 Кроос впервые в карьере получил красную карточку – в 740-м матче
- 30 октября 2022
- 20:13 Примера. «Реал» упустил домашнюю победу над «Жироной». Каталонцы покинули зону вылета
- 29 октября 2022
- 14:04 Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд
- 8 октября 2022
- 19:15 Примера. «Атлетико» победил «Жирону» и поднялся в зону Лиги чемпионов
- 2 сентября 2022
- 02:18 Фото «Жирона» бесплатно подписала вратаря «Реала»
- 27 августа 2022
- 15:31 «Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
- 19 августа 2022
- 13:13 «Реал» отдал Рейньера в аренду «Жироне». Его покупали за 30 миллионов
- 6 августа 2022
- 08:20 «Жирона» за 4 миллиона купила защитника «Реала»
- 25 июня 2022
- 15:34 «Жирона» планирует пускать собак на матчи Примеры
- 13:49 Умтити уйдет из «Барселоны» (GFFN)
- 20 июня 2022
- 07:15 «Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
- 21 августа 2021
- 08:45 Фото Экс-форвард «Оренбурга» Силла за 1 миллион перешел в «Алавес»
- 21 июня 2021
- 06:47 «Райо Вальекано» вернулся в Примеру
- 27 января 2021
- 01:31 Кубок Испании. «Леванте», «Вильярреал» и «Бетис» вышли в четвертьфинал