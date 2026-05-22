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«Жирона» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 2.05

22 мая 2026 9:07
Жирона - Эльче
23 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
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2.05
Эльче не проиграет (X2)
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23 мая в рамках 38-го тура Ла Лиги встретятся «Жирона» и «Эльче». Хозяева занимают 18-е место (зона прямого вылета) с 40 очками после 37 туров. Гости располагаются на 17-й строчке (зона стыков) с 42 очками. Это финальный матч сезона, где ставки предельно высоки.

«Жирона»

Каталонский клуб находится в глубочайшем кризисе: семь матчей без побед. Команда пропускает в 7 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Жирона» забила всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Атака практически не работает. В прошлом туре последовало поражение от «Атлетико» (0:1). Лучший бомбардир Владислав Ванат (10 голов в 29 матчах) – главная надежда, но команда в упадке.

«Эльче»

Гости подходят к матчу в лучшей форме: команда забивает в 7 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Эльче» забил 6 голов (1.20 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака работает стабильно, но оборона не без проблем – пропускает в 5 из 7 последних матчей. В прошлом туре была одержана победа над «Хетафе» (1:0). Лучший бомбардир Андре Силва (10 голов в 31 матче) – ключевая фигура.

Факты о командах:

«Жирона»

  • Занимает 18-е место (зона прямого вылета), набрав 40 очков после 37 туров
  • Семь матчей без побед
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Владислав Ванат (10 голов в 29 матчах)

«Эльче»

  • Занимает 17-е место (зона стыков), набрав 42 очка после 37 туров
  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Андре Силва (10 голов в 31 матче)

История личных встреч

  • В 5 последних очных встречах: 3 победы «Жироны», 2 победы «Эльче»
  • В текущем сезоне «Эльче» выиграл дома 3:0

Прогноз на матч «Жирона» – «Эльче»

Это финал за выживание. «Жирона» в ужасной форме: 7 матчей без побед, атака не работает (0.60 гола), защита дырявая. «Эльче» выглядит предпочтительнее: команда забивает в 7 матчах подряд и имеет на 2 очка больше. «Жироне» нужна только победа, чтобы обойти «Эльче» и спастись от прямого вылета. «Эльче» устроит и ничья. Учитывая, что хозяева будут отчаянно атаковать с первых минут, их слабая оборона может позволить гостям забивать на контратаках. «Эльче» более стабилен в атаке и имеет преимущество в турнирной позиции. Гости выглядят фаворитами в этом матче, но «Жирона» будет биться до конца.

Рекомендованные ставки:

  • Эльче не проиграет (X2) – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.00

2.05
Эльче не проиграет (X2)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Эльче Жирона
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