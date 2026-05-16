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17 мая в 37-м туре Примеры сыграют «Атлетико» и «Жирона». Матч в Мадриде начнется в 20:00 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне с 66 очками занимает 4-е место в Примере. «Атлетико» добыл 20 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 60:39.

Последние результаты:

12.05.26 «Осасуна» – «Атлетико» – 1:2;

09.05.26 «Атлетико» – «Сельта» – 0:1;

05.05.26 «Арсенал» – «Атлетико» – 1:0.

«Жирона»

«Жирона» набрала 40 очков и занимает 15-е место. Подопечные Мичела Санчеса добыли 9 побед, 13 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:53.

Предыдущие результаты:

14.05.26 «Жирона» – «Реал Сосьедад» – 1:1;

11.05.26 «Райо Вальекано» – «Жирона» – 1:1;

01.05.26 «Жирона» – «Мальорка» – 0:1.

Очные встречи

21.12.25 «Жирона» – «Атлетико» – 0:3;

25.05.25 «Жирона» – «Атлетико» – 0:4;

25.08.24 «Атлетико» – «Жирона» – 3:0.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Жирона»

«Жирона» входит в число 6 клубов, которые разыгрывают сомнительную награду – 2 путевки в Сегунду. «Атлетико» и по составу, и по игре выглядят гораздо солиднее соперника, но турнирной мотивации у мадридцев нет. Впрочем, у Симеоне всегда найдутся слова, чтобы мотивировать подопечных