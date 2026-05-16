16 мая 2026 12:56
Атлетико - Жирона
17 мая 2026, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 турПерейти в онлайн матча
17 мая в 37-м туре Примеры сыграют «Атлетико» и «Жирона». Матч в Мадриде начнется в 20:00 (мск).
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне с 66 очками занимает 4-е место в Примере. «Атлетико» добыл 20 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 60:39.
Последние результаты:
- 12.05.26 «Осасуна» – «Атлетико» – 1:2;
- 09.05.26 «Атлетико» – «Сельта» – 0:1;
- 05.05.26 «Арсенал» – «Атлетико» – 1:0.
«Жирона»
«Жирона» набрала 40 очков и занимает 15-е место. Подопечные Мичела Санчеса добыли 9 побед, 13 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:53.
Предыдущие результаты:
- 14.05.26 «Жирона» – «Реал Сосьедад» – 1:1;
- 11.05.26 «Райо Вальекано» – «Жирона» – 1:1;
- 01.05.26 «Жирона» – «Мальорка» – 0:1.
Очные встречи
- 21.12.25 «Жирона» – «Атлетико» – 0:3;
- 25.05.25 «Жирона» – «Атлетико» – 0:4;
- 25.08.24 «Атлетико» – «Жирона» – 3:0.
Прогноз на матч «Атлетико» – «Жирона»
«Жирона» входит в число 6 клубов, которые разыгрывают сомнительную награду – 2 путевки в Сегунду. «Атлетико» и по составу, и по игре выглядят гораздо солиднее соперника, но турнирной мотивации у мадридцев нет. Впрочем, у Симеоне всегда найдутся слова, чтобы мотивировать подопечных
- Прогноз – П1 с кф. 1.85.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.