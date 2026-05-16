Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.85

16 мая 2026 12:56
Атлетико - Жирона
17 мая 2026, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Атлетико»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

17 мая в 37-м туре Примеры сыграют «Атлетико» и «Жирона». Матч в Мадриде начнется в 20:00 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне с 66 очками занимает 4-е место в Примере. «Атлетико» добыл 20 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 60:39.

Последние результаты:

  • 12.05.26 «Осасуна» – «Атлетико» – 1:2;
  • 09.05.26 «Атлетико» – «Сельта» – 0:1;
  • 05.05.26 «Арсенал» – «Атлетико» – 1:0.

«Жирона»

«Жирона» набрала 40 очков и занимает 15-е место. Подопечные Мичела Санчеса добыли 9 побед, 13 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 38:53.

Предыдущие результаты:

  • 14.05.26 «Жирона» – «Реал Сосьедад» – 1:1;
  • 11.05.26 «Райо Вальекано» – «Жирона» – 1:1;
  • 01.05.26 «Жирона» – «Мальорка» – 0:1.

Очные встречи

  • 21.12.25 «Жирона» – «Атлетико» – 0:3;
  • 25.05.25 «Жирона» – «Атлетико» – 0:4;
  • 25.08.24 «Атлетико» – «Жирона» – 3:0.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Жирона»

«Жирона» входит в число 6 клубов, которые разыгрывают сомнительную награду – 2 путевки в Сегунду. «Атлетико» и по составу, и по игре выглядят гораздо солиднее соперника, но турнирной мотивации у мадридцев нет. Впрочем, у Симеоне всегда найдутся слова, чтобы мотивировать подопечных

  • Прогноз – П1 с кф. 1.85.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.

1.85
Победа «Атлетико»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Жирона Атлетико
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+